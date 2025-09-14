Les jours défilent et Prime Video voit déjà au loin. La plateforme de SVOD lève le voile sur les premières nouveautés à rejoindre son catalogue au mois d'octobre 2025.

La concurrence est toujours aussi rude pour les services de streaming. Dès lors, que ce soit Netflix, Disney+, Apple TV+ ou, bien évidemment Prime Video, il faut capter très vite l'attention du public. C'est pourquoi la plateforme d'Amazon annonce déjà ses nouveautés à venir pour octobre. Comptez sur un film explosif et des séries plus que prometteuses.

Un nouveau film d'action pour Prime Video en octobre 2025

Prime Video enverra la sauce d'entrée de jeu le mois prochain. De fait, dès le 1er octobre, vous pourrez retrouver le nouveau gros film de la plateforme. Comme c'est souvent le cas, il s'agira d'une adaptation d'une œuvre littéraire, à savoir le roman Comme une fleur de Richard Stark. Intitulé Play Dirty, le long-métrage est déjà annonciateur de sensations fortes au regard de son réalisateur. C'est un certain Shane Blake, qu'on connaît pour avoir réalisé et scénarisé Iron Man 3 ou, plus récemment, The Predator. Cela se confirme également par la présence au casting de Mark Wahlberg (No Pain No Gain, Uncharted) et LaKeith Stanfield (Get Out, À couteaux tirés). Voici le seul film confirmé pour Prime Video en octobre 2025 :

1 er OCTOBRE : Play Dirty — film d'action avec Mark Wahlberg et LaKeith Stanfield.

OCTOBRE :

Des séries adorées attendues en octobre 2025

Le mois d'octobre se montre déjà prometteur en matière de séries sur Prime Video. Vous pouvez compter sur le retour de La Maison de David, une histoire théologique qui n'est cependant pas incluse dans l'abonnement standard. Dans un tout autre genre, beaucoup d'entre vous seront ravis de retrouver Charlie Morningstar dans la saison 2 de l'irrévérencieuse Hazbin Hotel. Mais, ce que beaucoup surveilleront, c'est l'arrivée de Lazarus, la nouvelle création du prestigieux studio MAPPA (L'Attaque des Titans, Chainsaw Man). Voici toutes les nouvelles séries confirmées pour Prime Video en octobre 2025 :

5 OCTOBRE : La Maison de David | saison 2 — suite de la série biblique sur fond de conflits politiques.

22 OCTOBRE : Lazarus — mini-série d'animation signée du prestigieux studio MAPPA.

24 OCTOBRE : Culte : 3Be2 — série documentaire sur le célèbre boys band français.

29 OCTOBRE : Hazbin Hotel | saison 2 — la série d'animation aussi angélique que démoniaque fait son retour.

