La rentrée ne se joue pas qu'en septembre sur les plateformes de SVOD. Netflix, Prime Video, HBO Max... Toutes doivent s'assurer de ne pas louper le passage à l'automne. Il en va de même pour Disney+ qui a bien compris qu'il fallait marquer le coup. C'est pourquoi elle confirme déjà ses nouveautés d'octobre 2025. Au programme : un récent film qui va rester dans les annales et des séries qui vont vous en mettre plein la vue.

Un gros film débarque sur Disney+ en octobre 2025

Disney+ a le sens du cinéma ! Pour le mois d'octobre 2025, la plateforme vous fait l'honneur d'un film sorti en janvier 2025 : Un parfait inconnu. Contrairement à son titre, il aborde la vie d'un homme à la renommée mondiale : le chanteur et musicien Bob Dylan. Et dans le rôle-titre de ce biopic signé James Mangold (Logan, Le Mans 66), c'est une autre figure qu'on ne présente plus : l'acteur Timothée Chalamet (Dune, Wonka). Comptant parmi les meilleurs films de l'année, il s'est vu nommer aux plus grands cérémonies de remises de prix que sont les Golden Globes et les Oscars.

30 OCTOBRE : Un parfait inconnu — Timothée Chalamet incarne Bob Dylan.



Les premières séries confirmées pour octobre

Ça promet aussi de s'activer du côté des séries sur Disney+. En octobre, vous aurez l'occasion de découvrir l'histoire de Kaboku Kotani, un lycéen bègue et discret qui trouve son épanouissement dans la danse, à travers l'anime Wandance diffusé à raison d'un épisode par semaine. L'animation sera d'ailleurs à l'honneur le mois prochain puisque Disney Twisted-Wonderland va faire sa rentrée à l'école arcanique de Night Raven College, tandis que la série d'anthologies Star Wars Visions promet de vous en mettre à nouveau plein la vue avec sa troisième saison.

8 OCTOBRE : Wandance | épisode 1 — lancement de l'anime tiré du manga éponyme de Coffee.

15 OCTOBRE : Wandance | épisode 2 — la danse reprend pour le jeune Kaboku Kotani.

22 OCTOBRE : Wandance | épisode 3 — suivez l'aventure dansante d'un lycéen bègue.

29 OCTOBRE : Disney Twisted-Wonderland | saison 2, arc Heartslabyul — adapation du jeu et du manga qui réinventent les contes de Disney. Star Wars Visions | volume 3 — 9 nouveaux studios d'animation redessinent la galaxie de George Lucas. Wandance | épisode 4 — la série animée continue de vous faire danser.

