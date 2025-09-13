Netflix prévoit déjà du très lourd avec le retour de séries très appréciées et de gros films dont un avec une star de Mission Impossible. On a peut-être pas encore tout vu, mais voici les sorties déjà confirmées pour le mois d'octobre prochain.

Après un mois de septembre déjà très chargé, Netflix devrait redoubler d'efforts pour le mois d’octobre 2025 si l’on en croit les quelques programmes déjà confirmés par la plateforme. Une série d’anthologie fera son grand retour avec une nouvelle saison qui promet de faire beaucoup couler d’encre et plusieurs longs-métrages seront de la partie, ainsi qu’une nouvelle saison pour une émission ultra appréciée. Il y aura bien entendu d’autres films et séries, et l’on tiendra l’article à jour lors de chaque annonce jusqu’à la diffusion du bulletin mensuel habituel.

Tous les films confirmés sur Netflix pour le mois d'octobre 2025

Pour le mois d’octobre 2025, Netflix ajoutera au moins deux films à son catalogue. Le premier est un thriller dans lequel les États-Unis sont attaqués par un missile balistique d’origine inconnue. Dans A House of Dynamite, une agente spéciale va se lancer dans une course contre la montre pour en trouver le responsable. Un thriller sous haute tension porté notamment par Rebecca Fergusson, vue dans la série Silo d’Apple TV+ ou encore dans plusieurs Mission Impossible. Le second film sera quant à lui un peu plus léger, même s’il s’agit quand même d’un drame. The Ballad of a Small Player nous fera suivre un joueur de casino qui cherche à fuir ses dettes avant de tenter l’impossible pour se sauver la mise.

24/10 A House of Dynamite - Lorsqu’un missile d’origine inconnue est lancé vers les États-Unis, une course contre la montre s’engage pour identifier le responsable et décider de la riposte.

29/10 The Ballad of a Small Player - Un joueur de haut vol, fuyant ses dettes à Macao, rencontre un allié inattendu qui pourrait bien détenir la clé de son salut.



Toutes les séries confirmées d'octobre 2025

Côté séries, Netflix prévoit d’office le retour d’au moins deux programmes très appréciés. On peut noter par exemple le retour de l’anthologie Monstre, qui revient sur la vie de certains des serial killers les plus marquants de l’histoire. Après Dahmer et les frères Menendez, la série s'intéresse cette fois à Ed Gein, un assassin qui a traumatisé l’Amérique et dont les actes ont littéralement inspiré tout le cinéma d’horreur, de Massacre à la Tronçonneuse au Silence des Agneaux, en passant par Psychose. Dans un ton bien plus léger, le second programme très apprécié à revenir le mois prochain sur Netflix est une émission musicale : Nouvelle École, qui reviendra avec une quatrième saison très attendue.

3/10 Monstre : L’histoire d’Ed Gein - Mini-série - Une nouvelle saison qui s'intéresse à la vie du tueur en série Ed Gein, explorant les actes macabres et l’héritage horrifique du tueur qui a inspiré des classiques du cinéma.



8/10 Nero - En 1504, dans le sud de la France, Néro, assassin cynique et redoutable, doit protéger sa fille de 14 ans, accusée d’être la dernière descendante du Diable ; entre vengeance et rédemption, il devra choisir.

