Ça y est, on sait enfin quand sortira la saison 3 de One Punch Man. Cependant, l'annonce n'est pas aussi belle que ce que les fans auraient voulu. La déception est de mise.

Le temps passe et l'attente pour la nouvelle saison de One Punch Man semble interminable. Ça fait depuis 2019 que l'anime a disparu des radars. Mais, enfin, les fans vont avoir ce qu'ils veulent. Ou plutôt, c'est ce qu'ils croyaient. Le nouveau trailer de la saison 3 est enfin là, accompagné d'une fenêtre de sortie, mais les images ont jeté un froid. Voyez vous-mêmes.

One Punch Man saison 3 se précise sous les huées

Déjà un an depuis le premier trailer de la saison 3 de One Punch Man. Le manga phénomène et ses trente-deux tomes en ont encore largement en réserve pour la suite de l'anime. D'autant plus qu'après des débuts époustouflants, les fans ont de grandes attentes. Cependant, la déception pourrait bien être au rendez-vous...

Rappelez-vous la première saison de One Punch Man : une fluidité sans faille, des effets de mise en scène grandiose, une classe sans pareil. Le studio Madhouse avait mis tout le monde d'accord. Sauf qu'ensuite, la série a changé de main. Même si elle reste appréciée, les fans ont noté un downgrade pour la saison 2. Et ce pourrait bien être la même chose pour la suivante.

Nouveau visuel pour la saison 3 de One Punch Man. © J. C. Staff.

En effet, le nouveau trailer a fait beaucoup réagir. Certains l'ont même comparé à la saison 2 de Blue Lock, critiquée pour ses images statiques, sans animation. Cependant, on peut encore accorder le bénéfice du doute au studio J. C. Staff. Bien qu'habitué des animes plus "calmes", comme Food Wars et Prison School, il ne démérite pas dans ses productions. D'autant plus que cette bande-annonce a des airs de diaporama pour rappeler la galerie de personnages que nous retrouverons dans la saison 3.

Pour autant, le studio aura fort à faire pour convaincre son public. Après autant d'années d'attente, les fans sont en droit d'espérer davantage. D'ici à la diffusion, les équipes vont avoir la tâche de séduire à nouveau. Elles ont encore un peu de temps pour cela. Comme l'avaient prédit les premiers bruits de couloir, One Punch Man reviendra bien en 2025, au mois d'octobre plus précisément.