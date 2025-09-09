Le programme est très chargé sur Crunchyroll en 2025 ! Cependant, il peut toujours y avoir du changement. La preuve avec cette nouvelle annonce qui risque de faire des déçus.

De très grosses sorties vous débarquer sur Crunchyroll dans les semaines à venir. My Hero Academia, One Punch Man, Spy x Family... les grosses séries font leur retour à l'automne, pour une fin d'année spectaculaire. Cependant, un autre titre émergent est lui aussi attendu. Seulement, il y a du changement dans l'air, ça vient tout juste d'être dévoilé.

Un mauvais sort s'abat cette future série de Crunchyroll

Cela fait un peu plus d'un an maintenant que le diffuseur Crunchyroll dévoilait le premier teaser de L'Atelier des Sorciers. Les fans du manga de Kamome Shirahama découvraient enfin un premier aperçu de cette adaptation plutôt attendue. Le titre s'annonçait alors sur nos écrans pour l'année 2025, sans plus de précision. Mais, depuis, il est resté très silencieux.

Et pour cause, les équipes de productions ont pris la parole le week-end dernier pour éclaircir la situation de l'anime L'Atelier des Sorciers. Elles ont finalement décidé de reporter sa sortie à l'année prochaine pour peaufiner le résultat. En somme, voilà qui vient garnir un peu plus le line-up prévisionnel de 2026 pour Crunchyroll.

La diffusion de l'anime L'Atelier des Sorciers sera décalée de 2025 à 2026 afin de proposer la meilleure qualité possible et de mettre pleinement son charme en valeur.

De quoi parle L'Atelier des Sorciers ?

L'Atelier des Sociers est une histoire mêlant rêve et fantasy. Nous y suivons l'histoire de la jeune Coco, fascinée par tout ce qui a trait à la magie. Mais, à son grand désarroi, elle n'est pas née avec les capacités pour en faire usage... Seulement, un jour, à la venue du sorcier Kieffrey dans son village, elle découvre la nature véritable de la magie. L'étranger décide alors de la prendre pour disciple, lui faisant découvrir un monde totalement nouveau pour elle.

La série L'Atelier des Sorciers est produite par le studio Bug Films, filiale de Twin Engine. Fondé en 2021, nous lui devons déjà l'anime Zom 100: Bucket List of the Dead. Il a également contribué à Komi cherche ses mots pour Netflix. Les équipes se démènent désormais pour leur nouvelle production toujours attendue sur Crunchyroll.