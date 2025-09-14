L’automne arrive et nos plateformes SVOD font le plein de nouveautés. Si l'on ne sait pas encore dans le détail ce que nous réservent HBO Max, Prime Video ou encore Netflix, quelques films et séries sont tout de même déjà confirmés. HBO Max est relativement discret sur ses annonces et ses plus grosses cartouches sont soit déjà sorties, soit en cours de production. Il nous manque donc encore pas mal de choses et l’on viendra mettre cet article à jour au fur et à mesure, mais en attendant, voici ce qui est confirmé pour le mois d’octobre 2025.

La série confirmée sur HBO Max pour octobre 2025

Pour le moment, une série est confirmée pour le mois d'octobre, mais pas n’importe laquelle. Il s’agit d’une nouvelle adaptation de la franchise horrifique de Stephen King, Ça : Bienvenue à Derry, une préquelle des deux films sortis respectivement en 2017 et 2019. L’intrigue se déroule autour de la ville de Derry dans les années 60. On suivra de jeunes ados qui partiront à la recherche d’un de leurs amis disparus près d’une base militaire où se dérouleraient d'étranges expériences. Pour nous, la série devrait certainement nous donner quelques détails concernant l’horrible Grippe-sou (Pennywise) : Ça : Bienvenue à Derry. Dans la peau du clown meurtrier on retrouvera l'excellent Bill Skarsgård tandis que la réalisation sera toujours encadré par Andy Muschietti, réalisateur des deux dernier films de la franchise. De quoi nous rassurer vu le succès de ces derniers.

27/10 Ça : Bienvenue à Derry



source : HBO Max