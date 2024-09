C'est la rentrée, y compris sur les plateformes de SVOD. Si vous êtes fans de manga et d'anime, vous êtes certainement abonnés à Crunchyroll. Le service spécialisé dans la japanimation et les adaptations de webtoon a dévoilé son line-up de septembre. Des séries de légende accueillent de nouveaux épisodes ou se traduisent enfin en vf. Quant au planning de simulcast, il est aussi chargé que cet été. On vous le dit, vous allez avoir de quoi regarder dans les semaines qui viennent.

Une rentrée calme sur Crunchyroll, mais une grosse nouveauté

Crunchyroll n'aime pas trop se dévoiler à l'avance. Pour l'instant, les nouvelles séries devant intégrer le catalogue restent encore mystérieuses pour le mois de septembre... à quelques exceptions ! On se réjouit déjà de retrouver la vf pour plusieurs animes à succès, dont The Elusive Samurai, à découvrir avec plaisir pour un retour en 1333 avec une histoire pleine de rebondissements. Mais, ce qui retiendra l'attention de beaucoup, c'est la fin de Dragon Ball Z Kai. L'anime de légende, adapté du manga de feu Akira Toriyama, va vous montrer du grand spectacle avec une bonne dose de fusions et de transformations.

4 septembre Dragon Ball Z Kai — la version remastérisée de DBZ se complète avec la saga Boo, en vo et vf

9 septembre Wonderl Precure! — les magical girls accueillent enfin les sous-titres en vf

14 septembre MONOGATARI Series OFF & MONSTER Season — le retour de la vo en simulcast My Hero Academia — la vf revient pour la suite de la saison 7 The Elusive Samurai — retour de la vo en simulcast pour le nouveau shōnen phénomène



Nous resterons bien sûr à l'affut pour les nouvelles entrées à venir. Le mois de septebre devrait nous réserver quelques surprises sur Crunchyroll. Un titre encore gardé secret doit d'ailleurs arriver dès le mercredi 4 septembre.

Une tonne de belles séries en simulcast

Le programme de la semaine va être costaud au niveau du simulcast ! Vous le savez sûrement, vous pouvez regarder de nombreuses séries à l'heure du Japon, en vo, sur Crunchyroll. Quel meilleur moyen pour être à jour sur les nouveaux épisodes ? Mais, c'est l'occasion de découvrir de belles séries qui n'auront peut-être jamais de vf, ni de diffusion dans l'hexagone.

Bien sûr, les légendaires One Piece et My Hero Academia sont toujours là pour des combats d'exception. Deux séries très appréciées accueillent une version française : le remake de Spice and Wolf et True Beauty. Autrement, il y en a pour tous les goûts comme vous pouvez le constater : de la fantasy, du magical girl, de l'action, de la tranche de vie... Il ne vous reste plus qu'à faire votre sélection.

Lundi : Mayonaka Punch | vo à 16h SHY [saison 2] | vo à 18h The Ossan Newbie Adventurer | vo à 19h30 Spice and Wolf: Merchant Meets the Wise Wolf | vo à 20h — vf à 22h30

Mardi : The Magical Girl and the Evil Lieutenant Used to Be Archenemies | vo à 16h45 No Longer Allowed in Another World | vo à 17h Tasuketsu: Fate of the Majority | vo à 21h Re:ZERO Director's Cut | vf à 22h

Mercredi : The Strongest Magician in the Demon Lord's Army Was a Human | vo à 16h My Deer Friend Nokotan | vo à 16h30 Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian | vo à 17h — vf à 21h Love Is Indivisible by Twins | vo à 17h15 Sengoku Youko | vo à 17h30 Our Last Crusade or the Rise of a New World [saison 2] | vo à 18h (pause le 05/09) True Beauty | vo à 18h30 — vf à minuit Delico's Nursery | vo à 19h

Jeudi : Days with My Stepsister | vo à 14h30 Twilight Out of Focus | vo à 17h Pseudo Harem | vo à 18h30 The Café Terrace and Its Goddesses | vo à 19h30 Failure Frame | vo à 20h Senpai is an Otokonoko | vo à 22h30

Vendredi : Dead Dead Demons Dededede Destruction | vo à 5h Bye Bye, Earth | vo à 17h Moi, quand je me réincarne en Slime [saison 3] | vo à 17h30 — vf à 23h30 NieR:Automata Ver1.1a | vo à 18h Quality Assurance in Another World | vo et vf à 20h30 The Misfit of Demon King Academy | vf à 22h30

Samedi : CARDFIGHT!! VANGUARD overDress | vo à 1h40 My Hero Academia [saison 7] | vo à 11h30 — vf à 21h (à partir du 14 septembre) Dahlia in Bloom | vo à 14h30 A Nobody’s Way Up to an Exploration Hero | vo à 16h MONOGATARI Series OFF & MONSTER Season | vo à 16h30 (à partir du 14 septembre) My Wife Has No Emotion | vo à 17h Why Does Nobody Remember Me in This World? | vo à 17h15 Sakuna: Of Rice and Ruin | vo à 17h30 The Elusive Samurai | vo à 18h (à partir du 14 septembre) — vf à 21h30 ATRI: My Dear Moments | vo à 18h30 Makeine: Too Many Losing Heroines! | vo à 19h SHOSHIMIN: How to become Ordinary | vo à 20h YATAGARASU: The Raven Does Not Choose Its Master | vo à 20h30

Dimanche : Wonderful Precure! | vo à 3h30 Shadowverse | vo à 4h30 One Piece [saga Egghead] | vo à 9h Wistoria: Wand and Sword - vo à 11h30 — vf à 23h30 Tower of God [saison 2] | vo à 16h — vf à 22h VTuber Legend | vo à 17h30 Narenare: Cheer for you! | vo à 18h30 A Journey Through Another World | vo à 19h30 Theatre of Darkness: Yamishibai | vo à 21h45