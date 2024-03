Vendredi dernier (à la rédaction de cette news), nous avons appris la mort d'Akira Toriyama. Forcément, il n'en fallait pas plus pour apporter de l'émotion et de la tristesse dans le cœur des nombreux fans de Dragon Ball à travers le monde. L'homme laissait derrière lui une œuvre considérable et des personnages qui resteront à jamais gravés dans la mémoire. Entre-temps, des journalistes/reporters comme SupaChronicles, spécialistes de son œuvre, ont pu nous apporter quelques émouvantes informations supplémentaires.

Un message qui déchire le cœur des fans de Dragon Ball

Akira Toriyama a remporté le Prix d'Excellence pour l'ensemble de sa carrière au Festival du Prix de l'Anime de Tokyo 2024, annoncé le 14 décembre 2023. Bien qu'il était censé recevoir le prix sur scène lors du festival du 8 au 11 mars 2024, ses commentaires sur la réception du prix ont été révélés par SupaChronicles sur Twitter. Et c'est particulièrement émouvant...

Pour être honnête, je n'ai jamais eu beaucoup d'intérêt pour l'anime, et même lorsque mon travail a été adapté en format animé, je suis embarrassé d'admettre que je n'en ai pas beaucoup regardé, mes excuses au personnel. Il y a environ 10 ans, de manière tout à fait inattendue, on m'a demandé de réviser le scénario pour le film animé Dragon Ball, et j'ai réalisé quelques dessins simples pour les personnages et les décors. Je me suis dit : "Je peux laisser les parties difficiles à l'équipe" (rires). Ainsi, c'est vraiment embarrassant pour moi d'être le récipiendaire du Prix d'Honneur pour l'ensemble de ma carrière au Festival des Awards de l'Anime de Tokyo. Merci beaucoup.

Ce qui est amusant, c''est que Akira Toriyama, célèbre créateur de Dragon Ball, était réputé pour son humilité malgré le succès phénoménal de ses œuvres. Il se montrait souvent réservé et modeste, s'éloignant de l'image que l'on pourrait attendre d'une célébrité de son calibre. Toriyama évitait généralement les feux des projecteurs et préférait que son travail parle pour lui.

Dans ses rares interviews et écrits, il avait tendance à minimiser son rôle dans le succès de ses créations, attribuant souvent les mérites à son équipe et à d'autres facteurs plutôt qu'à son propre talent. Sa franchise concernant les défis rencontrés dans son travail et son admission de ses propres limites comme artiste et scénariste le rendaient particulièrement attachant aux yeux de ses fans.

Une humilité constante

Cette humilité, associée à son génie créatif, a contribué à établir une connexion profonde et durable avec une base mondiale de fans. Le reste de son message est aussi très touchant :

L'un de mes souvenirs les plus inoubliables dans le monde de l'animation est lorsque j'ai rencontré le regretté animateur, Toyo Ashida, pour un projet d'anime appelé 'Kosuke-sama Rikimaru-sama', qui a été produit pour le Shonen Jump Original. Ce projet n'avait pas de manga, donc une réunion a été organisée. C'était une personne aimable et nous avons rapidement créé des liens, et à chaque fois que je voyais son style de dessin, j'étais ému par sa précision et sa rapidité. Je me suis dit : "D'accord, je suppose que c'est ce genre de touche dont j'ai besoin pour accélérer le processus de dessin et rendre Dragon Ball beaucoup plus fluide." Le temps de dessin a été réduit à environ les deux tiers de ce qu'il était auparavant. Nous nous sommes influencés mutuellement de plusieurs manières, et je pense que c'était une période vraiment enrichissante. Je prie pour le repos de l'âme de Ashida-san.

De nombreux remerciements

Encore une fois, on peut admirer à quel point l'homme, en plus d'être humble, se montre admiratif du travail des autres et n'hésite pas à expliquer que cela fut une source d'inspiration et même une aide pour son propre travail.

Dragon Ball DAIMA, qui sera lancé en 2024, était à l'origine prévu pour être une série animée originale sans moi, mais comme j'ai donné des conseils ici et là, je me suis retrouvé profondément impliqué dans le projet sans m'en rendre compte. Je n'ai pas seulement participé à l'intrigue générale, mais aussi au monde, au design des personnages, aux mechas et à d'autres aspects. J'espère que vous prendrez plaisir à regarder la série, qui, je crois, est non seulement intense et riche en action, mais aussi pleine de substance. Enfin, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'à présent ! Je ne suis pas sûr de pouvoir encore faire beaucoup, car je ne suis pas très confiant en ce qui concerne ma santé, probablement à cause de mon mode de vie lorsque j'étais plus jeune, mais je ferai de mon mieux pour créer d'autres œuvres intéressantes, alors s'il vous plaît, continuez à me soutenir !

Un ultime message touchant, qui devrait bouleverser encore un peu plus les fans de Dragon Ball. Repose en paix Akira Toriyama.