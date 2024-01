L'anime One Piece a récemment fait une grande annonce, et c'est un beau jour pour les fans français de l'œuvre d'Eiichiro Oda. Toutefois, quelques précisions sont à apporter.

Les fans de One Piece ne sont clairement pas à plaindre. Entre le succès du manga, la qualité de l'anime ou encore la série live-action sur Netflix, ils ne savent plus où donner de la tête. Et ce n'est pas fini. Luffy et sa bande ont une autre surprise en réserve, et cette fois, elle concerne les fans français. Pour être plus précis, c'est une certaine plateforme de SVOD qui est au cœur de l'actualité.

One Piece débarque en France sur... Netflix !

Il n'est pas chose aisée d'obtenir les droits de diffusion de One Piece. Néanmoins, Netflix est parvenu à se les procurer et va donc diffuser l'anime en France. C'est une grande première. Par conséquent, dès le 13 janvier prochain, on va pouvoir apprécier l'arc Egghead, celui qui succède au Pays des Wa. Il y a de quoi être excité, mais il ne faut pas s'emballer trop vite. L'anime dans sa globalité n'est bien évidemment pas encore accessible, et le géant américain va sûrement procéder étape par étape. En tout cas, ça reste une bonne nouvelle.

Quant à l'histoire de ce nouvel arc, elle va plonger le Chapeau de Paille dans une île futuriste qui s'est laissé dévoiler à l'occasion d'un petit trailer. On pouvait également voir Sabo, les doyens et le roi Cobra, des figures majeures du récit. On a aussi pu voir une nouvelle direction artistique pour One Piece, qui s'accompagne d'un look inédit pour les personnages. Comme d'habitude, ce n'est pas forcément au goût de tout le monde, mais c'est toujours plaisant d'avoir affaire à des styles différents.

Pour rester du côté de Netflix, la saison 2 de la série One Piece en prises de vues réelles est encore en cours de production. Il a fallu attendre la fin de la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood pour que son chantier reprenne. Pour l'instant, on n'a que peu d'informations à son sujet, même si les fans sont à l'affût. En effet, ils aimeraient bien savoir qui est l'actrice qui va incarner Nico Robin. Des théories ont vu le jour, mais il faut attendre une confirmation officielle pour en avoir le cœur net.

Une autre surprise de la part de Netflix

La célèbre plateforme de SVOD a un dernier cadeau pour les fans de One Piece. Il s'agit du remake de l'anime issu d'une collaboration avec WT Studio (L'Attaque des Titans, saisons 1 à 3, Spy x Family) et les créateurs du manga. Ce sera une exclusivité qui, vous l'aurez compris, reprendra depuis le début, c'est-à-dire avec l'arc East Blue. Etant donné que ça date des années 90, ça peut être intéressant de faire peau neuve sur certains aspects. On pense notamment à l'animation, la mise en scène ou les dessins. Pour le moment, pas de date de sortie à se mettre sous la dent, et c'est plutôt logique vu le temps que ça doit prendre.