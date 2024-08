Le catalogue de Crunchyroll est en feu cet été. Le mois d'août accueille tout un tas de nouvelles séries formidables. Et ce n'est pas tout ! Des œuvres cultes sont également de la partie. La plateforme de SVOD vient d'ajouter une absolument série légendaire, et ce dans sa version remastérisée. Les fans vont pouvoir redécouvrir une œuvre qui a marqué leur jeunesse tandis que les néophytes vont se plonger dans un shōnen absolument incontournable.

Crunchyroll complète la collection d'une franchise culte

Quand on parle de manga, un titre fait figure de modèle pour tout le genre du shonen nekketsu. On pense ici à Dragon Ball. Et même encore plus à sa deuxième partie, Dragon Ball Z. Récemment, l'œuvre de feu Akira Toriyama a rejoint le catalogue de Crunchyroll en grandes pompes.

Suivant ce qu'ADN a pu faire en premier pour la France, la plateforme au logo orange tient à proposer tout l'intégral de DB aux fans. Cela inclus donc Dragon Ball Super et même GT. Mais, il manquait encore une pierre à l'édifice... On pense bien sûr à Dragon Ball Z Kai, la version remastérisée et remontée de DBZ.

Le manque est désormais comblé avec l'entrée mercredi 21 août des 98 premiers épisodes de DBZ Kai sur Crunchyroll. Cela couvre donc tous les événements de la saga des Saiyan jusqu'à la conclusion de la saga Cell. Pas de panique, vous n'aurez pas longtemps à attendre pour l'arc Boo et la fin de la série. La plateforme de SVOD a annoncé que les 69 derniers épisodes arriveraient le 4 septembre.

Dragon Ball Z Kai, qu'est-ce que c'est ?

Si vous connaissez déjà Dragon Ball Z, alors la version Kai n'a pas de secret pour vous. De fait, il s'agit d'un remaniement condensé de DBZ. La série exclut donc les épisodes fillers pour se concentrer sur les événements du manga. On y suit donc les aventures de Son Goku et de la Team Z depuis la rencontre avec Radditz jusqu'au dernier tournoi du manga impliquant la rencontre avec Oob.

Comme l'original, la série a été produite par la Toei Animation. Les épisodes ont été remastérisés visuellement ainsi que du côté de la bande son. Dans la même logique, le format d'image a été adapté au 16/9. Enfin, nous retrouvons en grande partie le casting original, que ce soit en VO ou en VF.