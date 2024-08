Prime Video met le paquet pour la rentrée avec plus de 60 films et plein de séries en intégralité. Voici toutes les sorties de septembre 2024 à venir sur la plateforme d'Amazon, un mois colossal.

Alors que tout le monde se prépare pour la rentrée, les plateformes SVOD font le plein. Prime Video, en tout cas, est fin prêt et compte bien moucher Netflix, Max et Disney+ pour le mois de septembre 2024. Il faut dire qu’Amazon a mis les petits plats dans les grands pour le mois qui arrive puisque les sorties sont très, très nombreuses. C’est un mois tout bonnement énorme, que ce soit en films ou en séries.

Tous les film Prime Video de septembre 2024, c'est la folie !

Les longs métrages d’abord. C’est bien simple, ce mois-ci Prime Video en ajoute plus de 60, c’est colossal. Et là, pour le coup, ça ratisse très, très large. On va retrouver de très grands classiques avec les Indiana Jones qui manquaient encore au catalogue, ou encore le retour de Rambo avec les deux derniers films de la franchise. On peut aussi noter Miller’s Girl, avec Jenna Ortega, ou District 9, un film de science-fiction signé Neill Blomkamp.

Les amateurs de SF, mais d’horreur cette fois, pourront aussi jeter un œil à la saga La Mutante, un classique bien gore dans son genre. Quelques comédie sont aussi de la partie comme le débile et hilarant RRRrrrr!!! d'Alain Chabat et sa troupe de bras cassés, ou Happiness Therapy avec Jennifer Lawrence et Bradley Cooper. Une très bon film, drôle et touchant. Non, vraiment, il y a énormément de choses à voir au mois de septembre sur Prime Video.

Tous les films de septembre 2024

01/09 : Problemos La Deuxième Étoile Les Fantasmes RRRrrrr!!! Happiness Therapy Amsterdam Randonneurs amateurs American Assassin Bad Influence Elle L'homme de l'Ouest John Rambo Rambo : Last Blood Opération crépuscule Barbershop Barbershop 2: Back in Business The Next Cut - Barbershop 3 Sheitan American Warrior 3 American Ninja 4 Seven Sisters Radio Days Desperate Hours Spy Game Criminal : Un espion dans la tête Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe… sans jamais oser le demander Bananas Beauty Shop Blizzard : Le Renne magique du père Noël Exodus La Mutante Mutante 2 La Mutante 3 La Mutante 4 Manhattan Lockdown Wonder La Garçonnière Teen Spirit Peppermint Pyjama Party

02/09 Sin City : J’ai tué pour elle

05/09 : Le Loup de Wall Street Code Source

06/09 : I, Frankenstein Shark 3D Hardcore Henry Lego DreamZzz : Les Épreuves des Chasseurs de Rêves



10/09 : Conan



12/09 : Suzume



13/09 : Tout l’argent du monde Tarzan



14/09 : Boy Kills World



15/09 : Indiana Jones et le Temple maudit Indiana Jones et la Dernière Croisade Season of the Witch Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal District 9 Layer Cake Les Incorruptibles American Bluff



18/09 : The Bricklayer



20/09 : Miller’s Girl Vampire Academy



26/09 : Killer Heat



Toutes les séries du mois de septembre 2024, la France à l'honneur

Avec les séries, Prime Video mise davantage sur la densité que sur la quantité pure et simple. Il n’y a donc pas beaucoup de séries, mais elles débarquent avec, dans presque tous les cas, l'intégralité de leurs saisons. Cerise sur le gâteau, ce sont pour la plupart de vrais classiques made in France. On pourra ainsi retrouver Zodiaque et ses deux saisons, les saisons 1 à 10 de Profilage ou encore les 7 saisons de Diane, Femme Flic. Enfin, un énorme classique débarque en intégralité sur Prime Video, Sous le Soleil. Alors oui, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais c’est assurément l’une des sitcoms françaises les plus connues. Pour conclure, les fans de Sheldon Cooper seront ravis de voir débarquer la sixième saison de Young Sheldon également.