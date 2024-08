On y est, c’est la rentrée et les plateformes SVOD comme Max, ainsi que ses concurrents Netflix, Disney+ ou encore Prime Video, font le plein de nouveautés. Sur Max justement, on a droit à un véritable déluge de nouveaux films. Des sagas très connues, cultes pour certaines même, et pas mal d’autres joyeusetés. Tout ça, c’est sans compter les séries à gogo, dont une particulièrement attendue dans l’univers du Chevalier Noir.

Tous les films Max de septembre 2024, un vrai déluge !

Des films, il va y en avoir un paquet sur Max en septembre 2024. La plateforme SVOD va en déverser plus d’une trentaine dans son catalogue, et il y en aura pour tous les goûts. Au menu, beaucoup de films ayant déjà fait leurs preuves, comme la saga, désormais culte, des Jason Bourne. Cinq films rien que pour cette intégrale, et trois pour celle de Bridget Jones qui va aussi arriver avec ses peines de cœur sur Max le mois prochain.

L’excellent Drive porté par Ryan Gosling (et une OST à couper le souffle) sera lui aussi de la partie. Un très bon film d’action, bourré de suspense, avec une mise en scène léchée. On pourra aussi noter Sin City, un polar noir aux graphisme comics qui tape à l'œil, The Social Network, l'histoire de Facebook, ou encore la trilogie des Bad Boys dans la catégorie des films à succès. Bon nombre d’autres longs métrages débarqueront en septembre, dont certains archi cultes comme la Ligne Verte.

1/09 Drive - un film d'action intense avec Ryan Gosling (l'OST est magistrale) 12 Years a Slave - l'histoire vraie de Solomon Northup, un afro-américain libre, enlevé en plein New York pour être vendu comme esclave en Louisiane dans les années 1840. Polisse - un drame français avec Karin Viard et Joey Starr Comment tuer son boss ? 1 et 2 - double ration de films comiques américains sur des employés qui en on ras le bol de leur patron. The Wrestler

2/09 Close



3/09 Le Cours de la vie Imitation Game - l'histoire vrai d'Alan Turing, prodige des mathématiques qui sauva des millions de vie en écourtant la seconde guerre mondiale et en créant l'un des tout premier ordinateur. Avec Benedict Cumberbatch

4/09 She Came to Me Les 3 films Bridget Jones Billy Elliot - l'histoire touchante d'un jeune garçon qui n'aime qu'une chose par dessus tout, la danse. Snowpiercer : Le Transperceneige



5/09 Ray



6/09 The Social Network L'Auberge Espagnole Les Poupées Russes Casse-tête Chinois Mr et Mme Adelman

7/09 Burn After Reading



11/09 Elle Jerry Maguire



12/09 Les 5 films Jason Bourne



13/09 Contact Les Autres Mulholland Drive Samba Je fais le mort

15/09 Dune, Première Partie - le blockbuster de Denis Villeneuve avec Zendaya et Timothée Chalamet



19/09 La Dernière Reine Sin City



20/09 The Machinist - film prenant avec un Christian Bale (Batman Dark Knight) absolument méconnaissable.



25/09 Pour Elle



27/09 Capitaine Phillips La Ligne Verte - le film culte avec Tom Hanks et Michael Clarke



29/09 La Trilogie Bad Boys



Toutes les séries Max qui arrivent en septembre 2024, avec le fameux spin-off de Batman

Avec les séries, Max fait aussi office de bon élève pour le mois de septembre. Bon, il n’y aura pas de grosse dinguerie à la House of the Dragon, mais une série événement est bien prévue. Spin-off de The Batman, avec Robert Pattinson, c’est la série The Penguin qui arrive enfin sur Max le 20 septembre prochain. Colin Farrell, méconnaissable, incarne une nouvelle fois ce vilain iconique de DC et l’un des ennemis les plus marquants (et récurrents) du Chevalier Noir. Là, on s’en doute, on ne sera pas là pour enfiler des perles, le Pingouin n’est pas connu pour être un modèle de sympathie et les actes héroïques, ce n’est pas son truc. On va plutôt ici ramper dans les caniveaux de Gotham et découvrir les coulisses de l’empire d’un des plus grands criminels de la ville.

Max France prend également le train en marche et accueille enfin The Serpent Queen, une série historique qui tourne autour de Catherine de Médicis. Et dans sa volonté de plaire aux puristes et aux vieux de la vieille, la plateforme ajoute une sitcom française archi-culte, Un Gars, une Fille avec Jean Dujardin et Alexandra Lamy. Pour le reste, quelques documentaires et un gros zeste de séries pour petits et grands enfants.

2/09 Garbage Boy and Trash Can - Unitaire jeunesse



3/09 Hadden Clark : L'assassin qui parlait à Jésus - série docu sur le sérial killer du même nom, méconnu et pourtant...



7/09 Un Gars, une Fille – Saisons 1 à 5 - la sitcom cultissime avec Jean Dujardin et Alexandra Lamy



8/09 Wise Guy: David Chase and Les Soprano - Documentaire sur la série culte éponyme



18/09 The Serpent Queen – Saisons 1 et 2

20/09 The Penguin - série spin-off de The Batman avec Colin Farrell (même si on ne le reconnait pas, c'est bien lui)



21/09 Batwheels – Saison 2 - Série jeunesse



23/09 We Baby Bears - Série jeunesse



29/09 Uzumaki - Série animée



Les petit plus de la plateforme, le sport

1/09 US Open (jusqu'au 8/09) - avec EurosportLa Vuelta (jusqu'au 8/09) - en exclusivité avec Eurosport