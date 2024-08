Juillet s'est terminé, mais l'été n'est pas fini ! Crunchyroll a encore des nouveautés en réserve pour le mois d'août. Malgré quelques décalages dans les simulcast, la qualité de la programmation n'a pas bougé. Découvrez avec nous le calendrier des sorties qui vous attend ce mois-ci sur la plateforme de SVOD spécialisée dans les anime et la japanimation.

Des nouveautés étonnantes en août sur Crunchyroll

Pour le moment, Crunchyroll n'a quasiment dévoilé que les nouvelles séries devant arrivée en début de mois. Alors, dans l'immédiat, on appréciera la découverte de Digimon Savers (ou Digimon Data Squad à l'international). Il s'agit de la cinquième série tirée de la célèbre franchise concurrente de Pokemon. On a également hâte de découvrir l'anime True Beauty, tiré d'un webtoon très populaire qui a déjà eu droit à son adaptation en drama.

1 er août : Digimon Savers — on replonge dans le Digimonde

août : 7 août : Delico's Nursery — un drame alliant vampire et noblesse True Beauty — la romance d'une styliste adapté du webtoon à succès

8 août : Quality Assurance in Another World — reprise du simulcast pour cet isekai original

9 août : Moi, quand je me réincarne en Slime | saison 3 — ajout de la vf pour les épisodes 62 et 63 pour l'isekai à succès

12 août : SHY | saison 2 — reprise du simulcast pour ce shojo populaire

13 août : Tasuketsu: Fate of the Majority — reprise du simulcast pour ce survival

17 août : YATAGARASU — reprise du simulcast pour les intrigues de cour dans un Japon de fantasy



Un programme costaud en simulcast sur Crunchyroll

Si c'est plutôt léger du côté des nouvelles séries sur Crunchyroll ce mois-ci, on ne peut pas en dire autant pour la diffusion quotidienne. Chaque jour, de nouveaux épisodes vous attendent en simulcast (en même temps que le Japon). En août, on aura donc le plaisir de regarder la suite du prometteur SHY, mais aussi des séries cultes au sommet de leur popularité comme My Hero Academia et One Piece. Voici le programme hebdomadaire, avec essentiellement de la vo sous-titrée en français mais aussi quelques vf :

Lundi : Mayonaka Punch - vo à 16h Shy | saison 2 - vo à 18h The Ossan Newbie Adventurer - vo à 19h30 Spice and Wolf: Merchant Meets the Wise Wolf — vo à 20h / vf à 22h30

Mardi : The Magical Girl and the Evil Lieutenant Used to Be Archenemies - vo à 16h45 No Longer Allowed in Another World - vo à 17h Tasuketsu: Fate of the Majority - vo à 21h

Mercredi : The Strongest Magician in the Demon Lord's Army Was a Human - vo à 16h Our Last Crusade or the Rise of a New World | saison 2 - vo à 16h30 Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian - vo à 17h Love Is Indivisible by Twins - vo à 17h15 Sengoku Youko - vo à 17h30

Jeudi : Days with My Stepsister - vo à 14h30 Twilight Out of Focus - vo à 17h Pseudo Harem - vo à 18h30 The Café Terrace and Its Goddesses - vo à 19h30 Failure Frame - vo à 20h Senpai is an Otokonoko - vo à 22h30

Vendredi : Dead Dead Demons Dededede Destruction - vo à 5h Bye Bye, Earth - vo à 17h Moi, quand je me réincarne en Slime | saison 3 - vo à 17h30 NieR:Automata Ver1.1a - vo à 18h Quality Assurance in Another World - vo et vf à 20h30 The Misfit of Demon King Academy - vf à 22h30

Samedi : CARDFIGHT!! VANGUARD overDress - vo à 1h40 My Hero Academia | saison 7 - vo à 11h30 Dahlia in Bloom - vo à 14h30 A Nobody’s Way Up to an Exploration Hero - vo à 16h MONOGATARI Series OFF & MONSTER Season - vo à 16h30 My Wife Has No Emotion - vo à 17h Why Does Nobody Remember Me in This World? - vo à 17h15 Sakuna: Of Rice and Ruin - vo à 17h30 The Elusive Samurai - vo à 18h ATRI: My Dear Moments - vo à 18h30 Makeine: Too Many Losing Heroines! - vo à 19h SHOSHIMIN: How to become Ordinary - vo à 20h YATAGARASU: The Raven Does Not Choose Its Master - vo à 20h30

Dimanche : Wonderful Precure! - vo à 3h30 Shadowverse - vo à 4h30 One Piece | saga Egghead - vo à 9h Wistoria: Wand and Sword - vo à 11h30 Tower of God | saison 2 - vo à 16h My Deer Friend Nokotan - vo à 17h VTuber Legend - vo à 17h30 Narenare: Cheer for you! - vo à 18h30 A Journey Through Another World - vo à 19h30 Theatre of Darkness: Yamishibai - vo à 21h45 Wistoria: Wand and Sword - vf à 23h30



De belles choses vous attendent donc tout le mois d'août sur Crunchyroll. Et, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en a pour tous les goûts ! Évidemment, nous ne manquerons pas de mettre à jour cet agenda lorsque des nouveautés seront annoncées. Alors, qu'allez-vous regarder ?