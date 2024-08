Les sorties Crunchyroll d'août 2024 régalent avec de gros noms tels que Digimon Savers, la saison 2 d'Haikyu, ou encore My Hero Academia et One Piece. Pour ces deux dernières séries, vous pouvez suivre les épisodes en simulcast, c'est-à-dire en même temps que le public japonais. Aucun risque d'être spoilé de cette manière, sauf si vous ne pouvez pas être devant votre écran lors de la diffusion. Le service spécialisé dans l'animation japonaise a également une belle annonce pour cette licence très populaire.

Un carton de retour sur Crunchyroll

La plateforme Crunchyroll est l'un des meilleurs endroits pour regarder des anime. C'est là que l'on trouve le plus grand choix avec des sagas toutes plus prestigieuses les unes que les autres. Pour cette semaine, le service veut faire plaisir aux fans de Pretty Cure. Une licence très populaire de magical girl, comme Sailor Moon, qui existe depuis 20 ans. Une longévité à toute épreuve qui aura permis à la franchise d'avoir des films, des mangas, des jeux vidéo et plusieurs séries. « Les fans de Pretty Cure mangent bien : PreCure Splash Star est désormais dispo sur Crunchyroll et rejoint les 6 autres séries PreCure ! » annonce la société sur son compte X.

PreCure Splash Star raconte de l'histoire de Saki et Mai qui sont unies par le pouvoir de l'amitié, et par leur capacité à se transformer en Pretty Cure. Un état qui leur permet de repousser des forces obscures qui veulent tout détruire, y compris la Terre. « Saki et Mai se transforment en Pretty Cure, des guerrières aux pouvoirs élémentaires. Elles luttent contre les forces des ténèbres pour protéger la Terre et le Monde des Fontaines, tout en renforçant leur amitié ». Cette série PreCure Splash Star est disponible en intégralité sur Crunchyroll. Même si ça se regarde vite, prévoyez un peu de temps parce qu'il y a tout de même 49 épisodes.

Crédits : Toei Animation.

Source : Crunchyroll via X.