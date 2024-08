Netflix fait le plein de nouveautés pour le mois de septembre 2024 avec un grand nombre de films et une série archi culte. On notera aussi le retour de programmes ultra appréciés dans la foulée. En d'autres termes, le menu est chargé une fois encore.

La sonnerie retentit, l’été est terminé. Netflix, comme Prime Video, Disney+ ou encore Max, font eux aussi leur rentrée et préparent du très lourd pour le mois de septembre. En tout cas, la plateforme au N rouge ne se dégonfle pas et si les nouveautés de son catalogue de septembre 2024 ne sont peut-être pas aussi impressionnantes que les mois passés, il va y avoir de quoi faire tout de même. On a tout de même le droit à une série archi culte pour toute une génération d'ex adolescents.

Tous les films Netflix du mois de septembre 2024

Côté films, ils sont plus d'une vingtaine à débarquer en septembre (on compte bien l’intégrale des Fast & Furious dedans), ce qui n’est pas mal du tout. D’autant plus qu’au menu il y a du beau monde : la grande famille de Vin Diesel et ses gros bolides, mais aussi le blockbuster Dune avec Timothée Chalamet et Zendaya pour les amateurs de SF et de pop-corn. Science-fiction toujours avec Uglies, film porté par Joey King qui, depuis The Kissing Booth, cartonne sur Netflix. Elle sera accompagnée par le beau gosse d’Outer Banks, Chase Stokes. Ce nouveau long-métrage nous embarque dans un futur dystopique où une intervention de chirurgie esthétique est obligatoire dès l’âge de 16 ans, tout le monde doit être parfait. Bien évidemment, les ados se rebellent et ça part en vrille.

Enfin, un peu (beaucoup ?) de légèreté également avec des comédies en pagaille : Sous les Jupes des Filles, Le Dindon, Pourris Gâtés… Les films français humoristiques sont légion. On vous conseillera également de jeter un œil au sublime Tombeau des Lucioles de Ghibli. Préparez bien vos mouchoirs avant de vous poser devant, mais c’est à voir au moins une fois. Une vraie leçon à tous les niveaux.

1/09 The Darkest Minds - des ados, des super pouvoirs et un gouvernements qui les traquent... la guerre est proche. Sans Idendité - un thriller psychologique avec Liam Neeson

4/09 Si J’étais un homme Sous les jupes des filles - une comédie avec Laeticia Casta

5/09 Apollo 13 : Mission Survie - un documentaire sur l’une des plus grosses missions spatiales

9/09 Fast & Furious - l’intégrale de la série de film, cette fois toute la famille revient

13/09 Uglies - un film de science fiction dystopique avec Joey King, star de Kissing Booth et Chase Stokes (Outerbanks)

14/09 Marcel le coquillage (et ses chaussures) - une comédie familiale qui mélange prise de vue réelle et animation

15/09 Dune - l’énorme blockbuster porté par Timothée Chalamet et Zendaya Pourris gâtés - une comédie français avec Artus, Camille Lou et Gérard Jugnot L’origine du monde - une comédie française avec Laurent Laffite, son coeur ne bat plus et il a trois jours pour s’en sortir… pas facile quand il faut parler à sa mère pour se sauver.

16/09 Reste un peu - film quasi autobiographique de Gad Elmaleh Le Tombeau des lucioles - un film d’animation touchant, intense et sublime, l’un des meilleurs films des studios Ghibli

18/09 What’s Next : Le futur selon Bill Gates - un documentaire qui question sur notre avenir

20/09 Ses Trois Filles - une comédie dramatique qui raconte comment trois soeurs que tout oppose se retrouve soudainement pour prendre soin de leur père en fin de vie. Avec Nathasha Lyonne (Poupées Russes)

21/09 Asteroid City - un film félicité par la presse et hyper apprécié par les spectateurs signé Wes Anderson. Avec Scarlett Johansson, Tom Hanks ou encore Edward Norton et Adrien Brody.

25/09 Le Dindon - comédie française avec Ahmed Sylla et Dany Boon

26/09 Un Vrai Gentleman

27/09 Rez Ball - une comédie sur des ados amérindiens qui tente tout pour se faire une place dans un grand championnat de basket Will & Harper - L’acteur Will Ferrell et son meilleur ami (30 ans d’amitié) Harper Steele partent en road trip lorsque ce dernier fait son coming out trans. Une histoire forte.



Toutes les séries qui arrivent en septembre 2024

Côté séries, Netflix fait aussi le plein. L’une de ses séries les plus appréciées, Emily in Paris, poursuit sa saison 4 avec une seconde partie attendue. Young Sheldon va accueillir sa sixième saison, tandis qu’un grand nombre d'émissions sont relancées, comme Outlast ou encore The Circle Game. On oubliera pas évidement l'arrivée très attendu de la légendaire série Prison Break. Archi culte pour toute une génération d'adolescents d'hier, la série arrive enfin sur Netflix.

On a ensuite le droit à la série d’anthologie Monstres qui fait elle aussi son grand retour. Après l'effroyable et glaçant chapitre sur Dahmer, qui a provoqué un véritable choc à l’époque, c’est l’histoire des frères Menendez qui sera décortiquée dans cette nouvelle saison.

Plus doux, une nouveauté fait son entrée, Nobody Wants This, avec Kristen Bell (Veronica Mars) et Adam Brody (Seth de Newport Beach). L’une joue une jeune femme explosive et sceptique, tandis que lui incarne un rabbin véreux. Deux opposés qui vont pourtant s’attirer l’un l’autre… et les ennuis également.

Ajoutez à ça une bonne dose de documentaire épisodique sur des faits réels ou des légendes du sport. Un mois complet sur Netflix.