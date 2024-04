Après six saisons, et alors que le manga arrivera bientôt dans son arc final, My Hero Academia revient pour une septième saisons et de combats toujours aussi épiques.

Parmi les mangas et les animes les plus emblématiques de ces dernières années, on compte My Hero Academia. Cette œuvre de Kohei Horikoshi a réussi à marquer les esprits grâce à sa revisite du mythe des superhéros américains, mais à la Japonaise. Elle compte aujourd’hui 38 volumes (en France) ayant fait vibrer des millions de fans. Évidemment, un tel succès ne pouvait pas se limiter au monde du manga. L’anime a déjà eu le droit à 6 saisons, dont la dernière s’est achevée en mars 2023. La septième est maintenant attendue avec impatience. Attention, car cet article contient des spoils sur les évènements à venir et sur les derniers épisodes en date.

La saison 7 de My Hero Academia

Bonne nouvelle donc, la septième saison de « My Hero Academia » arrive bientôt ! Comme cela avait déjà été confirmé en fin d’année dans le Weekly Shōnen Jump, elle était prévue pour sortir au printemps sans plus de détails. Depuis, Crunchyroll a annoncé que cette attente serait bientôt terminée : la saison 7 de My Hero Academia sera disponible le 4 mai à 11 h 30 (heure française). Pour rappel, à la sixième saison, nos héros se trouvaient mêlés à une bataille épique contre le Front de Libération du Paranormal. De son côté, Deku devenait de plus en plus puissant et continuait de développer son pouvoir : le One for All. Cette fois, on devrait retrouver notre héros seul en mission contre les agissements de Shigaraki et All For One. Il devrait aussi rencontrer plusieurs de ses prédécesseurs et en apprendre plus sur ses capacités.

Attention cependant, car cette saison 7 n’arrivera pas seule. Les 6, 13, 20 et 27 avril à 11h30, le studio Bones sortira des épisodes spéciaux sous le nom de My Hero Academia : Memories. Ils seront chargés de faire un lien avec la nouvelle saison tout en soulignant certains évènements passés de la série. Ces épisodes seront eux aussi diffusés en France sur Crunchyroll avec de la VF disponible, tout comme de la VO pour les puristes. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans ! On rappelle par ailleurs qu'un quatrième film original de My Hero Academia (You're Next) est toujours en préparation au sein du studio Bones. De son côté, le manga approche doucement, mais sûrement de sa fin avec un chapitre 418 qui a particulièrement retenu l'attention de la communauté.