Disney+ fait le plein de nouveautés pour le mois de septembre avec de grands classiques de notre cinéma et aussi une série hyper attendue. On notera également le retour de plusieurs autres très appréciées.

On y est, le mois de septembre arrive, ou est déjà là, ça dépend de quand vous lirez ces lignes. Avec lui, les nuages, le soleil se planque, et les écoles rouvrent. Mais c’est aussi le moment où les plateformes SVOD font le plein de nouveautés, normalement un peu plus que la normale. Disney+ en tout cas, charge son catalogue de séries et de films, au même titre que Netflix, Max ou encore Prime Video. La concurrence est rude, comme chaque mois, mais Mickey sort de grands classiques et un blockbuster hyper apprécié pour tirer son épingle du jeu, sans parler de ses séries.

Tous les films Disney+ de septembre 2024, des classiques et un gros Marvel

Un mois qui n’est pas aussi dense que ce que l’on aurait pu attendre en films, mais qui tape dans les grands classiques français. En septembre, sur Disney+, vous pourrez retrouver un De Funès en grande forme dans L’Aile ou la Cuisse ou encore La Soupe aux choux. Deux monuments comiques du cinéma made in France. Humour et français toujours avec RRRrrrr!!!, le film complètement lunaire et hilarant de ridicule signé Alain Chabat. D’ailleurs, La Cité de la peur, avec Chabat et son équipe, débarque aussi en septembre.

Mais avant tout ça, c’est un blockbuster Marvel qui arrivera sur le catalogue, Shang-Chi et La Légende des Dix Anneaux, ni plus ni moins qu’un des meilleurs (en tout cas l’un des plus beaux) films du MCU actuellement.

06/09 Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux - un blockbuster Marvel qui en met clairement plein la vue

13/09 Une famille à louer - film comique La Cité de la peur - film comique avec Alain Chabat et son équipe de Nuls Elle l’adore - film comique

20/09 Boule & Bill - film comique issu de la célèbre bande dessinée RRRrrrr!!! - film comique d'Alain Chabat avec... Alain Chabat et plein d'hommes (et de femmes) préhistoriques, et un Yorkmouth

27/09 L’Aile ou la Cuisse - un vrai classique de la comédie française avec Louis de Funès La Soupe aux choux - un autre vrai classique de la comédie française, toujours avec De Funès et cette fois aussi Jacques Villeret She Taught Love - film romantique



Toutes les séries à venir en septembre 2024

Avec les séries, Disney+ va surtout faire plaisir à la jeunesse avec un grand nombre de programmes destinés avant tout aux enfants. Mais les adultes auront eux aussi droit à un paquet de nouveautés, comme la nouvelle saison des Griffin, une série ultra-culte, mais aussi la saison 6 de The Resident, une série médicale très appréciée par les fans du genre.

Mais celle qui est sous les projecteurs ce mois-ci, c’est certainement Agatha All Along, la nouvelle série Marvel. Elle se concentrera principalement sur Agatha, la sorcière qui a tenu tête à Scarlet Witch dans la série WandaVision, la fameuse Sorcière Rouge interprétée par Elisabeth Olsen. Reste maintenant à voir si Kathryn Hahn, l’actrice qui incarne Agatha, arrivera à tenir un show à elle seule. Elle sera toutefois épaulée d’un bien joli casting, avec notamment Aubrey Plaza, rien que ça.