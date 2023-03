Finalement, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles pour l'avenir de DC au cinéma et sur le petit écran, même si on continuera de pleurer l'absence d'Henry Cavill dans Superman Legacy. Un projet très, très prometteur sur Batman a été sauvé par un géant de la SVOD. Et non, ce n'est pas Netflix mais plutôt un autre acteur qui a les crocs.

Batman Caped Crusader sur Amazon ? Disney+ ? Apple TV+ ?

Si vous n'avez pas suivi l'affaire, Batman Caped Crusader est une nouvelle série animée développé par Bruce Timm. Le créateur extrêmement talentueux derrière la (mémorable) série animée de 1992. Un projet auquel les réalisateur J.J Abrams (Lost, Star Wars 7 & L'Ascension de Skywalker...) et Matt Reeves (The Batman, Cloverfield...) sont associés. Une équipe rejointe par Ed Brubaker, pour le scénario, qui a écrit plusieurs comics sur le justicier de Gotham.

Alléchant sur le papier, sauf pour la Warner qui, en raison des turbulences qu'elle connaît, a décidé d'annuler cette nouvelle série. Un show qui aurait dû atterrir sur HBO Max. Cependant, ça n'a pas arrêté les responsables de Batman Caped Crusader qui se sont entretenus avec Netflix, Amazon Prime Video et Apple TV+ pour sauver coûte que coûte leur bébé. Après d'âpres négociation, c'est Amazon Prime Video qui a décroché le gros lot selon le très bien renseigné The Hollywood Reporter.

Et le géant de la SVOD ne fait pas les choses à moitié, car elle a commandé directement deux saisons. La saison 1 comportant 10 épisodes. Amazon et Warner, une affaire qui roule ? Ça en a tout l'air étant donné que les contenus HBO tels que Peacemaker ou la série The Last of Us ont fini sur la plateforme.

Batman The Animated Series de Bruce Timm. Crédits : Amazon.

Le Chevalier Noir et ses ennemis veillent sur Hollywood

Si d'autres persos DC comme Lobo devraient être introduits peu à peu, Batou sera encore une star majeure. Le cinéaste Matt Reeves est sur The Batman 2, mais ce n'est qu'un projet parmi d'autres. Le metteur en scène a en effet carte blanche pour son BatVerse et a déjà en tête de faire des films sur les méchants de Gotham, en plus de la série Le Pingouin.