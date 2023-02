Netflix dévoile les nouveaux films et séries qui rejoignent le catalogue en mars 2023. Un mois chargé avec la suite de séries à succès et mastodontes d'Hollywood.

Comme chaque mois, les géants de la SVOD publie leur programme mensuel. Pour mars 2023, Netflix mise sur de l'action à gogo avec une collection Spider-Man, du Fast and Furious ou encore le dernier volet de la franchise Bad Boys. Les abonnés vont aussi pouvoir suivre les nouveaux épisodes des séries You et The Glory, ou découvrir l'envers du décor d'une plateforme majeure de cinéma pour adultes. De quoi vous occuper, pour peu que vous accrochiez évidemment aux prods de la firme au N rouge.

Les nouveaux films Netflix de mars 2023

The Amazing Spider-Man (1er mars)

Après la trilogie de Sam Raimi, l'homme araignée est revenu sur grand écran avec Andrew Garfield dans le rôle de Spider-Man, et Emma Stone (La La Land, Bienvenue à Zombieland...) en Gwen Stacy.

Spider-Man (1er mars)

Spider-Man 2 (1er mars)

Spider-Man 3 (1er mars)

The Amazing Spider-Man 2 : Le Destin d'un héros (1er mars)

Spider-Man Homecing (1er mars)

Ce soir, tu dormiras avec moi (1er mars)

BIS (1er mars)

Fast and Furious : Hobbs & Shawn (1er mars)

Dwayne « The Rock » Johnson et Jason Statham, normalement ennemis, font équipe pour neutraliser un cyberterroriste dans ce spin-off de Fast and Furious.

Ce sera toi (3 mars)

Cinquante Nuances plus sombres (4 mars)

Loin d'ici (8 mars)

Luther : Soleil déchu (10 mars)

Roulez jeunesse (10 mars)

Quand tout s'emballe (10 mars)

Pas trop tôt (16 mars)

Le Roi des Ombres (17 mars)

Bad Boys 3 For Life (23 mars)

Adil El Arbi et Bilall Fallah - les réalisateurs du film Batgirl qui ne sortira jamais - ont convaincu Will Smith et Martin Lawrence de reprendre du service dans Bad Boys For Life.

L'Éléphante du magicien (17 mars)

Noise (17 mars)

Ad Astra (18 mars)

Johnny (23 mars)

De haut vol (24 mars)

Murder Mystery 2 (31 mars)

Kill Bok-Soon (31 mars)

C'est l'heure des retrouvailles pour Adam Sandler et Jennifer Aniston à l'occasion de la comédie Murder Mystery 2. Les détectives devront enquêter sur la disparition d'un de leurs amis.

Les séries de mars 2023

You - saison 4 Partie 2 (9 mars)

Joe (Penn Badgley) pensait effacer son passé en se rendant à Londres, mais la réalité va vite le rattraper. Arrivera t-il (encore) à s'en sortir ?

Détective Conan - saison 4 (1er mars)

Entrevías - saison 2 (1er mars)

Sex/Life - saison 2 (2 mars)

Coincés ! - Saison 2 (2 mars)

Masameer County - saison 2 (2 mars)

The Sinner - saison 4 : Percy (5 mars)

Rana Naidu (10 mars)

The Glory - Partie 2 (10 mars)

Après avoir vécu l'horreur lorsqu'elle était au lycée, Moon Dong-eun (Song Hye-kyo) décide de se venger de ses bourreaux. La vengeance a commencé mais ira t-elle au bout ? Un drama coréen signé Netflix.

Ariyoshi Assists (14 mars)

Shadow & Bone : La saga Grisha - saison 2 (16 mars)

Le Blues du Maestro (17 mars)

Hasta el cielo : La série (17 mars)

Son royaume - saison 2 (22 mars)

La Cité invisible - saison 2 (22 mars)

The Night Agent (23 mars)

Wellmania (29 mars)

Furtive (29 mars)

Riverdale - saison 7 (30 mars)

La série pour ados Riverdale entamera son dernier chapitre avec cette saison 7. De nouveaux épisodes qui se dérouleront dans les années 50, au moins au début.

Unstable (30 mars)

Sawako : Kimi ni Todoke (30 mars)

Copycat Killer (31 mars)

Les documentaires / TV réalité Netflix de mars 2023