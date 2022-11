Jason Momoa (Aquaman, Game of Thrones) a récemment teasé un projet DC Films totalement fou dont il est extrêmement content. Justice League 2 ? Non, ce serait tout autre chose...

Jason Momoa, monsieur Aquaman, a signé le projet de ses rêves chez DC Films sans révéler quoi que ce soit de plus à son public. Mais quelqu'un d'autre a peut-être vendu la mèche...

Un projet DC Films avec un super-héros inconnu du grand public ?

Et si Jason Momoa revenait en Aquaman pour un Justice League 2 ? Rien n'est impossible mais ça ne semble pas être son prochain projet DC Films. Pour rappel, certains ont théorisé là-dessus après qu'un journaliste ait demandé à l'acteur si l'équipe pouvait se reformer à l'écran après le retour d'Henry Cavill en Superman. Il avait alors répondu :

L'arrivée de Peter Safran et M. Gunn à la barre de DC me rend très heureux… Il y a beaucoup de choses cools qui vont arriver avec eux. D'ailleurs, l'un de mes rêves se réalisera grâce à eux. Alors restez à l'écoute !

Mais voilà, ce ne serait pas du tout cela même si, on va le voir, il existe un lien avec l'homme volant à la cape rouge. Pour inaugurer son compte Mastodon, le possible remplaçant de Twitter, le réalisateur James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie, The Suicide Squad) a fait un post où il dit être content d'avoir rejoint le réseau social et une image de Lobo. Le rapport ? Aucun mais cela pourrait être un teasing pour son futur long-métrage DC Films... avec Jason Momoa.

Jason Momoa formule une réponse de Normand

Une théorie en partie voire totalement vraie ? P’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non, c'est grosso modo la réponse de Jason Momoa qui donne toutefois des détails intéressants. En effet, il précise qu'une adaptation de Lobo au cinéma serait incroyable car c'est un très grand fan, au point que c'est le comics qu'il collectionne le plus.

Eh bien, je dois évidemment cligner des yeux, donc il n’y a aucune chance que je puisse sortir de cela sans cligner des yeux, mais vous savez, ce serait incroyable si cela se produisait. Je suis simplement heureux que James Gunn soit à la barre et que Peter Safran soit dans mon cœur. Je suis donc entre de bonnes mains et je pense que les fans de comics du monde entier vont être très enthousiastes. C’est vraiment quelque chose que j’ai collectionné toute ma vie. Tous les fans qui me connaissent savent que c’est la bande dessinée que je collectionne le plus. Donc sans vous donner quoi que ce soit, si vous êtes un vrai fan, vous saurez ce que je collectionne le plus, et vous pourrez remonter dans l’histoire pour découvrir ce que je collectionne le plus. Via DCPlanet.

Si on fait le parallèle avec son enthousiasme récent pour le projet DC Films, ça pourrait coller. Lobo est un anti-héros par excellence, violent, immoral et qui ne se distingue pas par sa politesse ou son humour très fin. Plusieurs traits de caractères que James Gunn pourrait très bien mettre en scène. Un personnage qui a entre autres comme ennemi un certain Superman...