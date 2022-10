Le réalisateur Matt Reeves est loin d'en avoir fini avec l'univers de The Batman. En plus d'une série, ce dernier a plusieurs projets autour de méchants emblématiques.

Matt Reeves, le metteur en scène de The Batman, a de la suite dans les idées mais surtout l'approbation de Warner Bros pour faire ce qu'il veut. Et il va saisir cette opportunité unique pour étendre son univers.

The Batman va s'intéresser à des méchants iconiques

Maintenant que Matt Reeves a carte blanche, il compte bien en tirer profit un maximum et Warner Bros. également. Après avoir rapporté 770,8 millions de dollars au box-office mondial, The Batman va faire des petits. Selon The Holldywood Reporter, le réalisateur est sur tous les fronts.

En plus d'une suite en cours d'écriture, d'autres films verront le jour et pas des moindres. Dans ces longs-métrages, les vilains de l'univers seront les stars. Matt Reeves prévoit de donner sa version de Scarecrow alias l'Epouvantail, mais aussi et plus surprenant, de Clayface alias Gueule d'Argile et du Professeur Pyg. Ce dernier qui a été vu dans la série TV Gotham. Warner avait déclaré il y a quelque temps :

Nous voulons créer une atmosphère où tous ces réalisateurs peuvent exceller, faire leur travail et rester auprès de nous une fois qu'ils ont intégré la famille Warner. Il était très important pour nous de garder Matt et de créer un foyer afin qu'il puisse réaliser d'autres projets dans l'univers de Batman, mais aussi d'autres choses originales. Un porte-parole de Warner.

Et la série sur le Pingouin ? Elle est en bonne voie avec le retour de Colin Farrell dans le rôle. Celle-ci se déroulera une semaine tout pile après les événements de The Batman, et serait articulée comme une histoire de 6 à 8 heures.

C'est tellement bien écrit. Lauren LeFranc a fait un travail tellement extraordinaire, et elle écrit tout et dirige la série. Elle est redoutable. C'est juste une perspective excitante. J'adore ce personnage. J'avais envie de plus de ça. J'avais l'impression de ne pas en avoir eu assez avec le Pingouin. Je voulais en faire plus Colin Farrell lors d'une interview pour Extra (via Premiere).

Cependant, Matt Reeves passera la main pour la réalisation.