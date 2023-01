James Gunn et Peter Safran dirigent maintenant DC Studios et avec eux c'est un peu la valse des annulations et des annonces. Que ça soit au niveau de Superman, Batman ou encore Wonder Woman on ne sait plus vraiment où donner de la tête. Ce qui est certain c'est qu'après le succès de Batman de Matt Reeves, le duo de choc souhaite continuer à faire évoluer l'univers du chevalier noir avec Robert Pattinson. Notamment via une série spin-off sur le célèbre méchant : le Pingouin.

Le Pingouin et Batman 2

Dans ce contexte, Matt Reeves a confié au journal Collider que les événements qui auront lieu dans la série sur le Pingouin joueront un grand rôle dans The Batman 2. Il s'exprime ainsi en ces mots :

En fait, il existe une petite liste de tâches que nous désirons accomplir, notamment ce que nous prévoyons pour la série Le Pingouin, comment ce que nous allons faire avec conduira à la suite et comment la série l’impactera.

Il semble donc que la mini-série jettera les bases de la suite de The Batman , ce qui signifie en substance que les fans qui veulent bien comprendre les films du BatVerse de Reeves devront également regarder tous les épisodes sur le Pingouin.

Notons tout de même que cette série sur le méchant du chevalier noir n'est pas l'unique projet de Reeves dans le domaine du DCU :

Il y a aussi d'autres choses que nous avons prévues. Le BatVerse et ce que nous faisons m'a très, très excité, et je suis très passionné à ce sujet.

Bref, vous voilà prévenus. Tout un univers va se créer autour du Batman de Pattinson, il va donc mieux falloir apprécier le travail de Reeves car les prochaines années vont graviter autour de son travail. Pour le meilleur comme pour le pire.