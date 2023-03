HBO Max a dévoilé un premier aperçu de l'épisode 9 de la série The Last of Us. L'occasion de découvrir quels moments du jeu original seront conservés dans ce grand final.

La saison 1 de la série The Last of Us touche bientôt à sa fin. Le premier volet des aventures de Joel et Ellie se conclura la semaine prochaine au cours de l'épisode 9. Conscient que les fans trépignent d’impatience, HBO Max leur donne un petit os à mâchouiller en attendant le grand final. Voici un premier aperçu de l’ultime épisode de la première saison.

Premières images du dernier épisode de la série The Last of Us

Dernière ligne droite pour la série The Last of Us. Ce lundi 13 mars 2023, le neuvième et dernier épisode de la première saison sera diffusé sur Amazon Prime Video. Le périple de Joel et Ellie touche en effet à sa fin. Après une fâcheuse rencontre hivernale, le duo se remet en route à la recherche de la dernière base connue des Lucioles. Une fois encore, la route risque d’être semée d'embûches et de temps forts. Le dernier chemin à parcourir, la fin, les joueurs les connaissent sur le bout des doigts. Cependant, l’épisode 9 de la série The Last of Us viendra épaissir un personnage seulement mentionné dans le jeu : Anna.

La mère biologique d’Ellie et amie de Marlene, cheffe des Lucioles, fera son apparition pour la toute première fois. Ce ne sera nulle autre que l’interprète originale de l'adolescente immunisée, Ashley Johnson, qui prêtera ses traits à ce personnage énigmatique. La première bande-annonce de l’ultime épisode ne se contente que de teaser ses flashbacks. Il faudra patienter la semaine prochaine pour découvrir son destin tragique et sans doute mieux comprendre le lien qui unit Marlene à Ellie.

Interviewée par Vogue, Bella Ramsey a également indiqué que l’épisode final de la saison 1 de la série The Last of Us serait assez brutal et qu'il a été le plus épuisant à jouer pour elle. « Il va vraiment, vraiment diviser les spectateurs » a-t-elle expliqué lors de cet entretien. Parle-t-elle de la décision finale du jeu qui elle-même a créé un débat lors de sa sortie ou de scènes inédites qui ne pourraient déplaire ? Réponse lundi prochain donc. On rappelle que la saison 2 a d’ores et déjà été commandée par HBO. Selon Pedro Pascal himself, le tournage pourrait démarrer plus vite que prévu : d’ici la fin de l’année.