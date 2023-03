Comme chaque mois, Amazon Prime Video annonce ses nouveaux films et séries. En mars 2023, la plateforme de SVOD fait plaisir aux fans des James Bond de Daniel Craig.

Après les jeux gratuits Prime Gaming, vous allez pouvoir vous plonger dans les nouveautés Amazon Prime Video de mars 2023. Un mois très chargé pour ceux et celles qui aiment les films d'action avec des gadgets et des complots. L'ensemble des derniers James Bond sont en effet disponibles sans plus attendre.

Les nouveaux films Amazon Prime Video de mars 2023

Casino Royale (disponible)

Dans Casino Royale, Daniel Craig (James Bond) doit affronter un banquier et terroriste, Le Chiffre. Un bad guy campé par un acteur qui a la tête parfaite pour jouer les méchants : Mads Mikkelsen (Death Stranding).

J’irai où tu iras (disponible)

Réparer les vivants (disponible)

Quantum of Solace (disponible)

Skyfall (disponible)

Spectre (disponible)

No time to die (disponible)

La Famille Addams (13 mars)

Devotion (disponible)

Jonathan Majors à l'affiche de Creed 3 ainsi qu'Ant-Man et la Guêpe Quantumania donne la réplique à Glen Powell (Top Gun Maverick, Jurassic World : La colo du Crétacé...) pour un film en pleine Guerre de Corée.

Deux pilotes de chasse de la marine américaine risquent leur vie pendant la Guerre de Corée et deviennent des ailiers les plus célèbres de la Marine. Via Allocine.

La Famille Addams 2 : une virée d’enfer (13 mars)

Blue Valentine (15 mars)

Bodies bodies bodies (22 mars)

Perfect addiction (24 mars)

Hypersleep (30 mars)

Père Stu : un héros pas comme les autres (31 mars)

Venom 2 : Let There Be Carnage (24 mars)

Un long-métrage qui porte bien son nom ? Avec Venom 2, Sony Pictures reproduit les mêmes erreurs, voire pires, mais si jamais vous êtes fous de l'ennemi de Spider-Man...

Environ un an après avoir affronté Riot, Eddie Brock « cohabite » toujours avec le symbiote Venom. Alors qu’il tente de relancer sa carrière de journaliste d'investigation, Eddie se rend en prison pour interviewer le tueur en série Cletus Kasady. Il ignore que ce dernier est lui aussi l'hôte d'un symbiote, Carnage. Via CineSérie.

Les séries de mars 2023

Daisy Jones & the Six (disponible)

Les aventures d'un groupe de rock féminin dans les années 70, de ses balbutiements sur la scène musicale de Los Angeles jusqu'au succès incroyable qui en fera l'un des groupes les plus légendaires dans le monde... Via CinéSérie.

LOL : qui rit, sort ! – saison 3, partie 1 (10 mars)

Class of ’07 – saison 1 (16 mars)

LOL : qui rit, sort ! – saison 3, partie 2 (17 mars)

Swarm – saison 1 (17 mars)

Swarm, une série Amazon Prime Video créée par Donal Glover (Atlanta) et Janine Nabers (Watchmen), raconte l'histoire d'une jeune femme totalement obsédée par une star fictive. Fictive en partie, car celle-ci est en vérité inspirée par Beyoncé et certains de ses fans toxiques. Une obsession qui tournera visiblement très mal...

Dom – saison 2 (17 mars)

Timeless - saisons 1 et 2 (20 mars)

Star Trek : Picard - saison finale (24 mars)

Le Pouvoir - saison 1 (31 mars)

Dans Le Pouvoir, les femmes prennent le dessus et développe la capacité d'électrocuter n'importe qui. On retrouve l'excellente Toni Colette (Nightmare Alley, Hérédité, Muriel...)

Dans un monde parallèle, toutes les femmes développent le pouvoir d'électrocuter les individus à leur guise. Elles deviennent potentiellement des machines à blesser voire tuer en libérant des secousses électriques du bout des doigts... Via CinéSérie.

Les documentaires, spectacles Amazon Prime Video de mars 2023

Laurie Peret - nouveau spectacle (disponible)