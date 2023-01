Comment le réalisateur envisage The Batman 2 ? Il s'est confié sur ses intentions et sur le soutien de la direction de DC Studios pour développer son « BatVerse ».

Verrons-nous davantage Robert Pattinson en Bruce Wayne ou en Chevalier Noir pour The Batman 2 ? Les premières infos sont tombées.

Bruce Wayne toujours aussi important dans The Batman 2

Matt Reeves et le scénariste Mattson Tomlin ont enfin entamé l'écriture de The Batman 2. Une excellente nouvelle qui en cache malheureusement une mauvaise, car comme avancé précédemment par Variety, la sortie ne se fera pas avant 2025. Et c'est l'estimation la plus optimiste qui n'en prend pas compte les aléas d'un tournage.

Mais le duo est à fond pour proposer une suite à la hauteur dans laquelle Robert Pattinson aura toute sa place, surtout en Bruce Wayne, et qui ne s'effacera pas au détriment des antagonistes.

Robert Pattinson est si spécial dans ce rôle. Mon but a toujours été de faire ces histoires d'un point de vue qui permettent au personnage d'être systématiquement le cœur émotionnel de l'histoire. Parce que souvent, ce qui se passe après le premier épisode, c'est que la galerie de méchants supplantent Batman et le relèguent au second plan, que ce soit au niveau du personnage ou de l'émotion. Via Collider.

Si les méchants ne seront donc pas les stars de The Batman 2, certains d'entre eux pourront s'exprimer bien plus à l'avenir. Le metteur en scène écrira différents films sur des ennemis iconiques du justicier de Gotham. Des projets qui, au même titre que la série Le Pingouin, auront pour mission d'enrichir le BatVerse de Matt Reeves.

James Gunn et Peter Safran à fond avec Matt Reeves

James Gunn et Peter Safran sont les nouveaux bâtisseurs du DCU, et comme Warner Bros, ils font entièrement confiance à Matt Reeves pour mettre en place son BatVerse.

Ils ont été formidables. En fait, nous sommes censés nous voir dans les prochaines semaines parce qu'ils veulent me parler de leur plan global (ndlr : pour la refonte du DCU), et ensuite ils veulent entendre mes plans à propos du BatVerse. Nous allons nous réunir juste pour discuter de tout ça, et je suis impatient de savoir ce qu'ils vont faire. Le BatVerse, comme James et Peter l'ont dit, est une sorte de chose à part entière qu'ils nous laissent faire. Via Collider.

Après la mauvaise nouvelle autour de Superman et peut-être Wonder Woman, voilà une petite lueur d'espoir.