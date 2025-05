Apple TV+ va créer l'évènement dans quelques heures avec Murderbot - Journal d’un AssaSynth. Une série adaptée des romans de Martha Wells qui mélange science-fiction et comédie avec Alexander Skarsgård (True Blood, The Northman). Il y joue le rôle d'un androïde qui s'auto-pirate pour avoir son libre arbitre. Et l'adaptation semble réussie avec des critiques qui évoquent déjà un succès. Avant cela, Apple TV+ montre encore son film évènement à ne pas louper en mai 2025.

Apple TV+ promeut encore son gros film de mai 2025

Même si les finances ne sont pas au beau fixe, tout se passe relativement bien du côté des programmes Apple TV+. Prochainement, les abonnés auront l'occasion de découvrir Stick, Foundation Saison 3 et bien plus tard The Studio Saison 2 ou encore Severance Saison 3. Ce n'est qu'un maigre aperçu des séries annoncées et renouvelées, mais le service SVOD n'oublie pas les longs-métrages et le prouvera encore au fil des semaines à venir. Dernièrement, on a eu des trailers pour Echo Valley avec Sydney Sweeney (Euphoria, Immaculée...) et Julianne Moore (Hannibal, Carrie : La Vengeance), qui sera disponible le 13 juin 2025, mais aussi le film inédit de Spike Lee, Highest 2 Lowest avec Denzel Washington.

Mais il y a une sortie Apple TV+ inédite et imminente qui refait parler d'elle aujourd'hui : Fountain of Youth. Un film d'aventure signé Guy Ritchie (Arnaques, Crimes et Botanique, The Gentlemen...) sur « l'histoire d'un frère et d'une sœur éloignés qui s'unissent pour mettre au point une arnaque mondiale afin de trouver la mythique fontaine de jouvence ». Pour incarner ces deux personnages, Guy Ritchie a jeté son dévolu sur John Krasinski (Sans un bruit, Jack Ryan) et Natalie Portman (Black Swan, Star Wars).

Un long-métrage Apple TV+ qui promet de l'action et des rebondissements, comme le montre le nouvel aperçu publié par la firme à la pomme. Des extraits qui nous montrent le fils de Charlotte Purdue (Natalie Portman) qui déclare que sa mère n'est pas vraiment une aventurière, avant qu'on ne la voit en pleine course-poursuite à bord d'une Cobra avec Luke Purdue (John Krasinski). Ce sera disponible à partir du vendredi 23 mai 2025.

