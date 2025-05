D'ici la fin du mois, les abonnés Apple TV+ pourront voir Fountain of Youth dans les sorties de mai 2025. Il s'agit du nouveau film de Guy Ritchie (Arnaques, Crime et Botanique, Snatch...) qui sort encore sur une plateforme de streaming vidéo après The Covenant : Mission en Afghanistan et Operation Fortune: Ruse de guerre qui sont tous deux disponibles sur Prime Video. Et bien que le service SVOD de la firme à la pomme affiche 1 milliard de dollars de pertes par an, d'autres longs-métrages plus ou moins coûteux sont attendus comme F1 de Joseph Kosinski (Top Gun Maverick, Oblivion) avec Brad Pitt ou encore le prochain Spike Lee.

Un énorme film Apple TV+ disponible en septembre 2025 se dévoile

Alors qu'Apple TV+ a confirmé l'annulation de Mythic Quest, qui se termine donc après « seulement » quatre saisons, il semble que la société soit prête à dépenser encore un peu d'argent pour des films et même séries. On rappelle par exemple qu'Alexander Skarsgård (True Blood, The Northman) sera la tête d'affiche de l'ambitieux show télévisé Murderbot disponible le 15 mai 2025 en exclusivité sur la plateforme.

En bon élève, Apple TV+ prépare aussi déjà sa rentrée et dévoile un gros film événement avec d'immenses stars, le prochain long-métrage de Spike Lee avec Denzel Washington intitulé Highest 2 Lowest. Un remake d'Entre le ciel et l'enfer du cultissime cinéaste japonais Akira Kurosawa. Mais le décor va quelque peu changer puisqu'il n'est plus question du kidnapping du fils d'un industriel de la chaussure. « Lorsqu'un magnat de la musique (Denzel Washington), connu pour avoir les « meilleures oreilles du métier », est la cible d'une demande de rançon, il se trouve confronté à un dilemme moral de vie ou de mort » annonce le synopsis officiel partagé par Apple TV+.

Highest 2 Lowest sera la cinquième collaboration entre Spike Lee et Denzel Washington après Mo'Better Blues, les classiques He Got Game et Malcom X ou plus récemment Inside Man. En plus de duo de choc, on retrouve au casting de cette production A24 Jeffrey Wright (The Last of Us Saison 2), Ilfenesh Hadera (Baywatch) et la star planétaire du rap A$ap Rocky qui aura un rôle majeur. Le film sortira chez nous sur Apple TV+ dès le 5 septembre 2025. Celles et ceux qui auront la chance de se rendre au Festival de Cannes 2025 pourront le voir en avant-première dans la catégorie « Hors compétition ».

Source : YouTube Apple TV.