L'une des meilleures séries Apple TV+ de cette année, et de l'histoire de la plateforme de streaming vidéo, a une très belle surprise pour celles et ceux qui ont craqué pour cette nouveauté de 2025.

Apple TV+ a beau ne pas boxer dans la même catégorie que Netflix, Prime Video, Disney+ ou même Max en nombre d'abonnés, ou en termes de revenus générés, il n'en reste pas moins que le service est l'un des meilleurs. Cela s'explique tout simplement par la qualité des programmes originaux offerts, et notamment des séries. Severance, Mythic Quest, Ted Lasso, For All Mankind... La liste est assez longue compte tenu de la manière dont la firme à la pomme distribue son contenu. L'une des meilleures séries du moment a justement fait une grande annonce, et ce sont les fans qui vont être contents.

Apple TV+ renouvelle l'une des meilleures séries de 2025

Il est bon de voir qu'Apple TV+ ne lâche pas totalement l'affaire malgré des résultats très déficitaires, car la plateforme de streaming vidéo reste une bien jolie vitrine. En mars 2025, le service SVOD a encore su surprendre tout le monde avec le lancement de sa nouvelle série événement : The Studio. Un show télévisé créé par Seth Rogen et Evan Goldberg qui dresse un portrait au vitriol de l'industrie du cinéma à Hollywood. Le résultat a été plus qu'à la hauteur et le succès critique ne s'est pas fait attendre.

Dans la série Apple TV+ The Studio, Seth Rogen incarne Matt Remick, qui vient d’être nommé à la tête de Continental Studios. Une société de production en difficulté. Il doit lutter avec son équipe pour continuer d'exister, tout en devant gérer des stars qui agissent en stars, et des sociétés sans scrupules. Au cours des épisodes, on peut voir défiler des personnalités iconiques de cette industrie. On peut citer notamment Martin Scorsese, Bryan Cranston, Charlize Theron...

Après la réussite de la saison 1, Apple TV+ fait une grande annonce qui va beaucoup plaire. Il y aura bien une saison 2 à The Studio. « Nous sommes ravis de réaliser une deuxième saison de The Studio. Nous sommes impatients de profiter de l'expérience vécue lors de la réalisation de la première saison et de l'appliquer immédiatement à la deuxième saison. Puis de répéter cette boucle pendant dix autres saisons. Et nous sommes impatients de faire deviner à tous nos amis et collègues de l'industrie quand l'une de leurs histoires personnelles sera diffusée sur Apple TV+ ».

Une saison 2 pour The Studio

Une saison 2 pour The Studio est donc validée par Apple TV+ ! Pour l'occasion, on a eu le droit au clip ci-dessus, qui pointe évidemment du doigt les dérives d'Hollywood et même des plateformes de streaming vidéo. « Seth, Evan, ainsi que toute l'équipe créative et les acteurs de The Studio ont frappé un grand coup avec série émission brillante. Ca a été incroyable de voir la conversation se développer à chaque nouvel épisode. Nous sommes impatients de voir où Matt Remick emmènera Continental Studios dans la deuxième saison. Et nous espérons pour lui que le film « Kool-Aid » sera un succès au box-office » a déclaré Matt Cherniss.

Pour ce qui est de la sortie, il n'y a encore aucune information sur le sujet. Mais si tout se passe bien, on peut peut-être espérer un tournage rapide et une diffusion en 2026. De votre côté, avez-vous regardé la saison 1 ? Que pensez-vous de cette série Apple TV+ ?

