Voici la vague de nouvelles sorties connues et prévues sur Apple TV+ en mai 2025 avec un film d'un très bon réalisateur, et une série événement adaptée de livres à succès.

Même si le beau temps va se manifester de plus en plus, et que les gens vont sortir de plus en plus, les plateformes de streaming vidéo (Netflix, Prime Video, Disney+) continuent d'être alimentées pour ne pas délaisser les abonnés. Après avoir mis en ligne Vrais voisons, faux amis, Government Cheese, la saison 2 de Jane et prochainement la saison 2 de la série d'animation Wondla, qu'attendre d'Apple TV+ dans les prochaines semaines ? Un show télévisé avec une star de True Blood arrive aux côtés d'un long-métrage exclusif avec un casting solide. Deux grosses exclus.

Tous les films Apple TV+ confirmés en mai 2025

Quoi de neuf dans les premières sorties films Apple TV+ confirmées en mai 2025 ? Le réalisateur Guy Ritchie (Snatch, Arnaques, Crimes et Botanique) fera une infidélité à Netflix en sortant Foutain of Youth sur le service SVOD de la firme à la pomme. Porté par l'illustre Natalie Portman (Black Swan), John Krasinski (Jack Ryan) ou encore Eiza González (Baby Driver), Fountain of Youth raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui vont monter une immense arnaque pour trouver la fontaine de jouvence.

Les nouveautés Apple TV+ de mai 2025 accueilleront également deux films documentaires. Deaf President Now! qui retracera le récit du « plus grand mouvement des droits civiques inconnu du grand public ». « Les huit jours de manifestations historiques qui ont eu lieu à l’Université Gallaudet en 1988 après que le conseil d’administration de l’école a nommé un président entendant au détriment de plusieurs candidats sourds très qualifiés ». Quant à Bono Stories of Surrender, il s'agit d'une version inédite de Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief où le chanteur de U2 dévoile sa vie à la caméra, en privé et lors d'une tournée. Ce sera disponible le 30 mai 2025 sur Apple TV+.

16/05 Deaf President Now! - film documentaire

23/05 Fountain of Youth

30/05 Bono: Stories of Surrender - film documentaire



Toutes les séries confirmées en mai 2025

Pour le moment, c'est un peu plus calme pour les sorties confirmées Apple TV+ de mai 2025 au niveau des séries, mais il y a tout de même une création événement : Murderbot. Une adaptation live-action des livres de SF à succès « Journal d'un AssaSynth » de Martha Wells, qui a notamment écrit des romans pour les univers de Star Wars et Stargate. On suit un androïde de sécurité censé protéger les humains, mais qui va dévier du protocole initial en s'auto-piratant pour récupérer son libre-arbitre.

« Forcé d’accomplir une mission dangereuse en dissimulant son libre arbitre, il n’aspire qu’à regarder des feuilletons futuristes et à trouver sa place dans le monde ». Alexander Skarsgård, qui a incarné le vampire Eric Northman dans la série Max True Blood et qu'on a vu dans d'autres séries HBO comme Little Big Lies ou Succession, endosse le rôle de ce robot bien différent des autres. Les débuts de Murderbot se feront en exclu sur Apple TV+ à partir du 16 mai 2025. À noter aussi l'arrivée de la conclusion de la série qui cartonne, The Studio, le 7 mai 2025.

16/05 Murderbot



Source : Apple.