Apple TV+ va bientôt diffuser la suite de l'une de ses meilleures séries, et on a enfin une date de sortie sur la plateforme. Il ne va pas falloir attendre bien longtemps, ce sont les fans qui vont être heureux.

Apple TV+ remet le couvert avec l’une de ses séries les plus appréciées dès cette année. Bien qu'elle vive un peu à l’ombre des géants comme Severance ou encore Silo et la fraîchement débarqué The Studio, un immense carton, cette série a tout de même conquis son public. En tout cas suffisamment puisqu’elle sera bientôt de retour avec une nouvelle saison qui promet déjà du très lourd.

Apple TV+ va mettre le paquet pour le grand retour de l'une de ses séries les plus appréciées

C’est bien Foundation qui remplira d’ici quelques mois sur Apple TV+. Après deux saisons successives, la série de science-fiction reviendra pour une nouvelle flopée d'épisodes dès cet été. La saison 3 de Foundation est en effet calée au 11 juillet 2025 et elle compte bien nous en mettre plein les mirettes. Si le trailer ne nous dit pas grand-chose de prime abord, on reconnaît immédiatement le cachet visuel et les effets spéciaux de haute volée. Chose que les fans apprécient énormément, c’est l’une des forces de la série, en plus de son univers.

Foundation nous embarque dans un monde dystopique qui nous fait suivre la tentative désespérée de plusieurs héros exilés tentant de sauver la civilisation alors que l’Empire galactique s’écroule. La série Apple TV+ est tirée des romans à succès du même nom écrits par Isaac Asimov, écrivain renommé et multirécompensé.

La troisième saison continue donc l’épopée, 152 ans après la création de la Fondation, alors que l’Empire Cléon sombre, une nouvelle menace émerge menaçant tout ce qui a été construit jusqu’ici. Un puissant ennemi, The Mule, débarque, bien décidé à prendre le pouvoir dans l’univers par la force et la violence s’il le faut.

La saison 3 très attendue de la série Foundation arrive en juillet sur Apple TV+

Source : Apple TV+