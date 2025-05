Apple TV+ met une fois de plus le paquet pour son prochain gros film évènement et mise sur deux grandes stars. L'une d'entre elle est d'ailleurs particulièrement bankable en ce moment et a même été annoncé à l'affiche de l'adaptation ciné d'un jeu ultra populaire en ce moment.

Apple TV+ ne semble plus vouloir s’arrêter et enchaîne les succès. Après Silo, Severance et maintenant The Studio, la plateforme SVOD prépare une nouvelle série inspirée de livres à succès : Murderbot, un show de science-fiction qui met les petits plats dans les grands. En parallèle, Apple TV+ mise aussi sur des films, et pas des petits. On parle tout de même de grosses productions, comme ici où les réalisateurs ont fait appel à deux grandes stars pour la tête d’affiche, dont une actrice qui a clairement le vent en poupe.

Le prochain gros film évènement d'Apple TV+ se montre

Prochainement, Apple TV+ diffusera Echo Valley, un drame sombre, thriller même, avec la sublime et talentueuse Sydney Sweeney (Euphoria, Tout sauf toi, Immaculée), fraichement annoncé à l'affiche du film Split Fiction adapté du jeu du même nom, et la non moins sublime et talentueuse Julianne Moore (Hunger Games La révolte, Kingsman Le Cercle d’or…) . Une tête d'affiche 5 étoiles pour ce qui se présente comme un film particulièrement dur. On suivra une mère de famille prête à tout pour protéger sa fille qui vient de vivre un vrai drame et aurait tué son petit ami par accident en ce qui semble être une situation de légitime défense. Se déroule alors une histoire sur le fil qui promet une bonne grosse dose de tension et des scènes fortes en émotion alors que la police enquête et se rapproche pendant qu’un homme mystérieux semble en vouloir au duo mère-fille. Réalisé par Michael Pearce ( Encounter, Jersey Affair) Echo Valley est donc attendu sur Apple TV+ dès le 13 juin prochain, aux abords de l’été, et nous dévoile aujourd’hui sa bande-annonce ultra prometteuse.