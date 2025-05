Apple TV+ prépare une nouvelle série inédite qui s'annonce aussi fraîche que drôle. Une carton de plus pour la plateforme ? C'est possible ! En tout cas, ça arrive très bientôt.

En plus de son récent carton avec The Studio, Apple TV+ prévoit une autre série humoristique sur un thème assez rare : le golf. Une nouvelle série inédite qui mise très gros sur son casting, mais pas que. La plateforme mise en tout cas très gros sur cette nouveauté qui débarquera sur le catalogue peu avant l’été. Un peu de fraicheur avant les coups de soleil assommants, on ne dit pas non.

Apple TV+ compte bien faire un ace avec sa nouvelle série inédite

Cousine éloignée de Ted Lasso portée par Owen Wilson, la gueule cassée que l’on retrouve souvent aux côtés de Ben Stiller, Stick est la prochaine série comique événement d’Apple TV+. On y suivra Pryce « Stick » Cahill (Owen Wilson) golfeur professionnel qui a mis toute sa carrière en pause après un énorme craquage en plein tournoi et en direct à la télévision. Alors qu’il perd pied, il fait la rencontre d’un jeune prodige qui manie le club comme dans un rêve. Il décide donc de ne pas lâcher se diamant brut et de lui transmettre tout ce qu’il sait… mais ça ne sera pas de tout repose.

Comédie et émotions devraient être au programme de cette nouvelle série Apple TV qui devrait partager pas mal de choses avec Ted Lasso. Owen Wilson semble y être à la fois touchant et drôle, comme bien souvent. Stick débarquera dès le 4 juin prochain sur Apple TV+ et devrait proposer un peu moins d’une dizaine d’épisodes pour commencer, la norme désormais. En attendant cette nouveauté, on vous laisse ici sa bande-annonce. Et si vous avez quelques heures à tuer, Ted Lasso justement et The Studio avec Seth Rogen pourrait bien vous intéresser. Deux séries à succès qui méritent clairement le coup d’œil et font un bien fou par les temps qui cours.