FIFA 20 : Restrictions, compétitions, qualifications...voici la nouvelle saison eSportive

Le coup d'envoi de la saison esportive 2019-20 sur FIFA 20 sera donné le 8 novembre prochain à travers la première FUT Champions Cup de l'exercice. Ce dernier, qui aura pour finalité d'envoyer les meilleurs joueurs du monde à la phase finale de la Coupe du monde, a subi quelques légers changements. Les voici, dans le moindre détail.

Une fois n'est pas coutume, pour pouvoir prétendre à disputer les différents tournois majeurs sur FIFA 20 cette saison, vous n'aurez pas d'autre choix que de jouer au mode Ultimate Team - le mode dédié à la compétition esportive sur FIFA depuis plusieurs années déjà - pour aller chercher le précieux sésame : les 27 victoires dans le mode hebdomadaire FUT Champions (27 victoires à obtenir sur les 30 matches à disputer chaque week-end, à condition d'être éligible à la ligue du week-end), qui vous permettront ensuite d'être certifié et donc en mesure de participer aux autres étapes de la saison.

Pas de gros changements donc à ce niveau et on ne saurait vous rappeler, une fois les 27 victoires obtenues (et même avant), d'enregistrer votre statut via le lien suivant.

Une fois le statut de joueur éligible obtenu, vous serez alors en mesure de prendre part aux qualifiers en ligne de FIFA 20 pour les tournois majeurs de la saison. Deux périodes de qualifications pour obtenir cette "certif" ont été fixézs dans le calendrier : du 1er au 31 octobre 2019 et du 16 au 31 janvier 2020.

Plus qu'un seul LQE mais toujours autant de majeurs

A quoi bon changer un format qui marche, surtout s'il permet aux meilleurs joueurs d'être là, l'été suivant, au rendez-vous de la phase finale de la Coupe du monde ? Le chemin vers la eWorld Cup ne va donc pas différer de celui proposé lors de la saison précédente. Ou presque. Alors qu'elles parsemaient ladite saison en complément des FUT Champions Cup, les LQE (tournois sous licence) vont pratiquement disparaître. "Pratiquement", puisqu'il n'y en aura plus qu'une seule au calendrier de la saison et sera géré par PlayStation. Ce n'est pas le cas des FUT Champions Cup. Au nombre de 6, elles seront pour moitié organisés par PGL, qui était déjà en charge de plusieurs majeurs la saison passée.

A new World Champion will be 👑. The FIFA 20 Global Series is back! ⚽️🎮🏆 Details ➡️ https://t.co/AE5N0EJLGe pic.twitter.com/7KO2eDL0Kc - EA SPORTS FIFA Competitive Gaming (@EAFIFAesports) October 3, 2019

On retrouvera deux incontournables de la saison, cette fois pilotés par la FIFA elle-même : le Mondial des Clubs ou eClub World Cup et la Coupe du monde par équipes, ou eNations Cup, dont la première édition avait été remportée haut la main par l'eFoot de France.

La eLigue des Champions, qui a connu sa grande première la saison dernière avec l'arrivée sous licence de la Champions League, va être reconduite et toujours sur la console de Sony, avec le soutien de l'UEFA. Il y aura également des tournois de FIFA 20 à l'échelle nationale sous l'égide de PlayStation, les ligues nationales désormais incontournables (eligue 1, ePremier League...), les eMA Trophy - des tournois réservés aux pays membres de la FIFA pour les joueurs de leur propre pays - ou encore les points glanés lors des week-ends de FUT Champions pour acquérir les fameux Pro Points, indispensables pour figurer parmi les 64 meilleurs joueurs au monde par console (PS4 et Xbox One) et ainsi composter son billet pour les playoffs de la Coupe du monde, généralement au début de l'été.

Bref, pour résumer, il y aura donc :

Les FUT Champions Cup, au nombre de 6. Les deux premières se dérouleront en Roumanie, à Bucarest (du 8 au 10 et du 20 au 22)

Un Licensed Qualifying Tournament ou LQE, sur PS4

Les FIFA Majors : la eNations Cup et la eClub World Cup

La eChampions League, sur PS4

Les Ligues nationales

Les tournois nationaux PlayStation ou PlayStation Country Tournaments

Les eMA Trophy

Les playoffs des Global Series

La liste complète et détaillée des Pro Points attribués pour chaque compétition sur FIFA 20 est à retrouver sur le site officiel des Global Series. En clair ? Juste ici.

Des restrictions et de nouvelles règles

Si le format a peu évolué - il s'est même globalement allégé avec la fin quasi radicale des LQE - le timing reste le même : à savoir des qualifiers en ligne un mois avant le fameux tournoi visé. La seule chose qui change est dans l'attribution de certaines des 64 places qualificatives (32 par consoles) pour les FUT Champions Cup.

Les quatre dernières places seront automatiquement réservées aux Global Masters Series, à savoir les 4 meilleurs joueurs de la FUT Champions Cup précédente. Ainsi, pour la première levée - du 8 au 10 novembre - en Roumanie, c'est le Top 8 de la dernière Coupe du monde qui se retrouve qualifiée d'office.

The EA SPORTS FIFA 20 Global Series registration site has now been re-opened. Please visit https://t.co/01tXFoINWz and complete the registration process by 31st October to confirm your place. - EA SPORTS FIFA Competitive Gaming (@EAFIFAesports) October 5, 2019

Comme promis en fin de saison dernière, la compétition sera soumise à des règles plus strictes, à savoir des restrictions dans la construction des équipes, applicables lors des qualifiers en ligne.

Les voici :

La note générale de votre équipe ne devra pas dépasser 84.

Votre équipe ne pourra pas compter, titulaires et remplaçants compris, plus de 2 Icônes.

Aucun joueur sur votre banc des remplaçants ne pourra avoir une note supérieure à 84.

Enfin, tous les joueurs de votre effectif, remplaçants compris, doivent avoir une note de 75 ou plus.

Pour finir, un tout nouveau mode fera son apparition cette saison : Friendly Competition. Une idée plutôt bien venue puisqu'il permettra aux joueurs vérifiés de tester leurs équipes, se jauger et jouer dans les conditions des majeurs (avec des manches en aller-retour) via des serveurs dédiés par pays et avec des paramètres à ajuster en fonction de ladite compétition qu'ils souhaitent préparer.

Toutes les informations autour de cette nouvelle saison esportive sur FIFA 20 sont à retrouver sur le site officiel des Global Series.