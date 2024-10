Le planning 2025 des sorties Max se remplit et ça a de l'allure pour l'instant. Dès l'année prochaine, Warner Bros Discovery a déjà acté la diffusion de Welcome To Derry, la série préquelle aux films Ça d'Andy Muschietti qui met en scène Pennywise, de la saison 2 de The Last of Us, d'A Knight of the Seven Kingdoms qui est le prochain spin-off télévisé de Game of Thrones, ou encore de Peacemaker saison 2. Un beau programme qui dit néanmoins au revoir à une série.

Cette série spin-off Max d'un anime culte va disparaitre

L'annulation de la série KAOS et l'abandon de That 90's Show du côté de Netflix se propagent. La plateforme Max annonce à son tour une mauvaise nouvelle pour cette série basée sur une licence culte : Velma. En effet, le spin-off dérivé de la cultissime franchise Scooby-Doo, qui a bercé l'enfance de millions de personnes avec son dessin animé notamment, ne sera pas renouvelé et ne reviendra donc pas en 2025 et au-delà.

« Au cours des deux dernières saisons, Mindy [Kaling] et Charlie [Grandy] ont créé un monde incroyablement amusant et frais au sein de la franchise emblématique des whodunits. Même si nous ne prévoyons pas de nouvelle saison de la série, nous les remercions pour leur histoire captivante sur le passage à l'âge adulte, leurs indices sans égal et leurs frasques désopilantes » a déclaré un porte-parole de Max. Malgré les louanges de ce dernier, il faut avouer que pour le coup, la réception n'a pas été à la hauteur. Les critiques professionnelles et le public n'ont guère été séduits par la proposition. Et pourtant, on voit cette fois que ça n'a pas empêché la série animée d'avoir le droit à deux saisons.

Dans les nouveautés Max d'octobre 2024, on trouve même un épisode spécial Halloween disponible depuis le 3 octobre dernier sur le service. Cette série animée, dont l'aventure s'arrête ici, est une réimagination de Scooby-Doe qui dévoile les origines de la Mystery Inc. du point de vue Vera (Velma en VO). Si vous voulez vous faire un avis, les deux saisons sont toujours disponibles sur Max à l'heure d'écrire ces lignes. À voir si le service SVOD compte s'en débarrasser ou non à l'avenir pour faire de la place et réaliser des économies.

Source : Variety.