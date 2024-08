Tandis que l'épisode final de la saison 2 d'House of the Dragon est disponible sur Max, la plateforme montre déjà la nouvelle série Game of Thrones à travers des premiers extraits.

L'épisode 8 de la saison 2 d'House of the Dragon est visible depuis cette nuit pour les plus acharnés. Si vous avez préféré dormir plutôt que de veiller jusqu'à 3h00 du matin, vous avez donc quelque chose pour vous occuper ce soir. Jusqu'ici, ce premier spin-off de Game of Thrones tient toutes ses promesses et ça augure du bon pour la suite, notamment pour la prochaine série télévisée. Après l'annonce de la fenêtre de sortie de cette dernière, et une image de Ser Duncan le Grand (ou Dunk pour les intimes), voici une première très courte bande annonce.

Des extraits pour le prochain spin-off Game of Thrones

Les deux saisons du premier spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon, sont dorénavant disponibles en intégralité sur la plateforme Max. Mais on le sait, HBO et Warner Bros Discovery ont des projets bien plus vastes puisqu'en plus des nouvelles aventures centrées sur la famille Targaryen, sept autres séries sont en développement. Oui, ça fait beaucoup. Toutes ne seront peut-être pas à la hauteur, mais la prochaine A Knight of the Seven Kingdoms intrigue en tout cas.

A Knight of the Seven Kingdoms se déroulera 100 avant Game of Thrones, et 100 ans après House of the Dragon. Et elle risque de détonner un peu des deux autres séries. En effet, cette fois-ci, ce spin-off se focalisera sur un jeune chevalier naïf mais néanmoins courageux, Ser Duncan le Grand (Dunk), et de son écuyer surnommée « l'œuf » qui n'est autre qu'Aegon V Targaryen. Dans la bande annonce des prochaines nouveautés 2025 de Max, le service de SVOD a glissé les premiers extraits d'A Knight of the Seven Kingdoms, entre deux images de la saison 2 de The Last of Us et du spin-off de The Batman, The Penguin.

C'est beaucoup trop bref pour se faire un avis, mais cette nouvelle série Game of Thrones très attendue ne devrait visiblement pas délaisser les combats. Même si vu le personnage principal, ça s'annonce peut-être moins épique de prime abord. Précédemment, en plus de la première image, on a aussi eu un avant-goût du casting :

Ser Duncan le Grand : Peter Claffey (Vikings Valhalla)

Aegon V Targaryen alias Egg : Dexter Sol Ansell (The Moor)

Aerion Targaryen : Finn Bennett (True Detective)

Baelor Targaryen : Bertie Carvel (Dalgliesh)

Tanselle : Tanzyn Crawford (Swift Rift)

Lyonel Baratheon : Daniel Ings (The Boys)

Maekar Targaryen : Sam Spruell (The Settlers)

Source : Max.