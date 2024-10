On fait le point sur les nouveautés Max du 7 au 13 octobre 2024 avec un récapitulatif de toutes les sorties films et séries. Il y a déjà un classique parfait pour Halloween.

On termine notre tournée des nouveautés des plateformes de streaming vidéo avec Max, après nos récaps complets de la semaine pour Netflix, Disney+ et Prime Video. Pour ces premiers jours d'octobre 2024, la plateforme de Warner Discovery a déjà amorcé la période d'Halloween, comme certains des services concurrents, avec Shining, Doctor Sleep, les films Conjuring ou encore Malignant. C'est quoi la suite ? On le découvre dès maintenant avec les ajouts films et séries qui seront disponibles du 7 au 13 octobre 2024.

Tous les films Max de la semaine du 7 au 13 octobre 2024

Alors que Beetlejuice 2 est en salles, le service Max compte faire découvrir Dark Shadows aux abonnés. C'est l'un des films les plus récents du génie Tim Burton, mais aussi, et malheureusement, l'un des plus pires. On est très loin des œuvres magiques que le réalisateur était encore capable de délivrer quelques années auparavant. Après Salem's Lot, l'un des temps forts de la semaine sera Caddo Lake. Un thriller d'épouvante produit par un metteur en scène qui s'est également perdu en route : M. Night Shyamalan. « Lorsqu'une fillette de huit ans disparaît mystérieusement, une série de morts et de disparitions antérieures commencent à s'enchaîner, modifiant à jamais l'histoire d'une famille brisée ».

Mais selon nous, le temps fort des nouveautés Max d'octobre 2024 de la semaine 41, c'est surtout The Descent. Une vraie pépite de l'horreur, qui a quasiment 10 ans, arrive le 11 octobre prochain. On suit un groupe d'amies qui a la bonne idée d'aller explorer des grottes, mais leur virée ne va pas se passer comme prévu. Une scène iconique a même inspiré un jeu vidéo, mais on n'en dira pas plus. À voir aussi sur Max : une comédie romantique et un documentaire sur le bitcoin.

9/10 Dark Shadows - l'un des récents films ratés de Tim Burton Money Electric : The Bictoin Mystery - documentaire

10/10 Caddo Lake - thriller d'épouvante produit par M. Night Shyamalan 20 ans d'écart - comédie romantique avec Virginie Efira et Pierre Niney

11/10 The Descent - une pépite horrifique



Toutes les séries de la semaine du 7 au 13 octobre 2024

De la nouveauté, il y en a à revendre dans les séries Max du 7 au 13 octobre 2024 avec notamment The Franchise. Voici le synopsis : « The Franchise suit l'équipe d'une franchise mal aimée qui se bat pour sa place dans l’univers impitoyable du cinéma. Cette comédie met en lumière le chaos secret qui règne dans le monde des films de super-héros et pose la question suivante : comment la magie cinématographique est-elle faite ? Parce que tous les ratés ont une histoire d'origine ». Une série événement qui est disponible sur Max dès aujourd'hui. Voici les autres sorties des prochains jours avec du sport, un show pour les enfants et une mini-série qui a pour contexte les attentats du Bataclan.

7/10 The Franchise - série The Mind Behind Power - série Craig de la Crique - saison 6 - série jeunesse

11/10 Une amie dévouée - mini-série française avec pour contexte les attentats du 13 novembre 2015

12/10 Tour de Lombardie - cyclisme en exclu avec Eurosport



Source : Max France.