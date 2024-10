La plateforme Max devrait avoir une belle année 2025 avec la saison 2 de The Last of Us, un nouveau spin-off de Game of Thrones et le retour d'une série qui cartonne.

Warner Bros Discovery ne relâche pas ses efforts pour imposer sa plateforme Max dans le paysage très concurrentiel de la SVOD. En effet, en quelques années, Netflix s'est vite fait rattraper avec le lancement d'autres services tels que Prime Video, Disney+ ou Apple TV+ pour ne citer que les principaux. Mais le groupe a tout de même une puissance de frappe avec un catalogue déjà établi de films cultes, et aussi des licences et des univers importants à exploiter.

Un premier aperçu du futur de l'une des meilleures séries Max

On ne sait pas si la plateforme de streaming vidéo Max parviendra à s'envoler. Mais les abonnés ont de quoi faire, rien qu'en raison de l'accès aux merveilleuses séries HBO. Une chaîne réputée pour avoir sorti de grands classiques du petit écran comme Les Soprano, The Wire etc. Depuis quelques semaines, c'est The Penguin qui est la nouvelle vitrine du service. Une série DC qui fait suite à The Batman et qui a reçu d'excellentes critiques jusque-là. Et c'est un bon point car à part quelques exceptions, l'univers DC est dans le mal en dehors des comics.

Parmi les belles surprises, il y a donc The Penguin, et avant cela, Max a eu Peacemaker. Un show TV consacré à l'un des anti-héros de The Suicide Squad. Cette série a été accueilli chaleureusement ce qui lui a offert quelque chose parfois compliqué à obtenir dans le monde la télévision : un avenir. La saison 2 de Peacemaker est en route et sera disponible durant la seconde moitié 2025 sur Max. Gunn n'a pas donné de date de sortie précise pour le moment, mais ce sera donc après la sortie au cinéma de son Superman.

Pour faire patienter les fans qui ont hâte de retrouver Peacemaker sur Max, le réalisateur a posté une image sur Threads pour teaser la saison 2 avec la légende suivante. « De qui pourrait-il s'agir ? » a commenté le metteur en scène sans rien dire de plus. Les internautes ont donc entamé le jeu de piste et plusieurs noms sont ressortis. D'abord, certains sont partis sur le super-héros amérindien Apache Chief. Mais en raison de la chevelure blanche, d'autres noms ont été évoqués dont ceux du super-vilain Snowflame, un ennemi de Peacemaker et de Catwoman, voire même Warlord. Qui aura raison ?

Source : James Gunn via Threads.