Voici l'intégralité des nouveautés Netflix d'octobre 2024. Des sorties films, séries et docus qui inclut de nombreuses exclusivités comme Outer Banks Saison 4, La Plateforme 2 et bien plus encore.

C'est la fin du mois et vous savez ce que ça signifie si vous êtes abonnés à une plateforme SVOD telle que Netflix. Comme d'habitude, la firme au N rouge est au rendez-vous pour annoncer ses prochaines nouveautés qu'elles soient exclusives ou non. En septembre, on a eu Emily in Paris saison 4, Monstres : l'histoire de Lyle et Erik Menendez comme exclus. Attendez-vous encore à des programmes importants dans les sorties d'octobre 2024 avec d'énormes séries.

Tous les films Netflix d'octobre 2024 avec La Plateforme 2

Et voilà ! Le programme des nouvelles sorties Netflix d'octobre 2024 est arrivé. Au niveau des films, comme à l'accoutumée, la firme au N rouge mise sur des valeurs sûres. Pour le mois prochain, on commencera avec l'une de sensations de ces dernières années : Everything Everywhere All at Once.

Quelques jours plus tard, le thriller de SF La Plateforme 2 sera aussi disponible et devrait encore captiver les abonnés Netflix. Le service tentera également d'adapter un jeu ultra populaire avec le film Loups-Garous. Un long-métrage français porté notamment par Franck Dubosc. Dans l'attente de Mercredi Saison 2, vous pourrez (re)découvrir une autre version du personnage avec La Famille Addams et Les Valeurs de la Famille Addams.

1/09 Everything Everywhere All at Once Un Triomphe

2/09 Made in France

4/09 La Plateforme 2 Jeu intérieur DAN DA DAN - anime

5/09 Yo Mama

07/09 Les Frères Menendez - docu

8/09 La Famille Addams Les Valeurs de la Famille Addams

10/09 Le gendre de ma vie 11/09 Soulèvement

13/09 Julie (en 12 chapitres)

15/09 Au revoir là-haut

18/09 Une femme en jeu

22/09 Adieu les cons

23/09 Loups-Garous

29/09 Les Traducteurs

30/09 Les Déguns 1 & 2



Toutes les séries d'octobre 2024 avec Outer Banks Saison 4

Les nouveautés Netflix d'octobre 2024 ne seront pas en reste du côté des séries. L'un des événements sera le retour de des aventures des Pogues dans la saison 4 d'Outer Banks. Une saison qui débutera dès le 10 octobre 2024. Dans deux autres genres totalement différents, il y a le retour du show horrifique Hellbound et de la série politique La Diplomate. Ce mois-ci, les amoureux de Lara Croft qui ont un abonnement à Netflix pourront également assister au lancement de Tomb Raider : La Légende de Lara Croft.

1/09 The Rookie : Le Flic de Los Angeles - Saisons 4 et 5

2/09 Love Is Blind - Saison 7 - téléréalité

3/09 Heartstopper - saison 3

9/09 Cinq majeur - sport

10/09 Outer Banks - Saison 4 Tomb Raider : La Légende de Lara Croft

16/09 I AM A KILLER - Saison 5 - docu Sweet Bobby - Imposture sur mesure - docu

17/09 La Défense Lincoln - Saison 3 Gundam : Requiem pour une Vengeance - anime

25/09 Le nouvel essor de Simone Biles - sport Hellbound - Saison 2 Dernière Nuit à Tremor Ibelin : la vie remarquable d'un gamer

31/09 La Diplomate - Saison 2



