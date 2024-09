Comme chaque fin de mois, les plateformes de streaming vidéo donnent rendez-vous à leurs abonnés pour les notifier des prochains ajouts au catalogue. Jusqu'à maintenant, seuls les services comme Netflix, Prime Video et Apple TV+ avaient annoncé leur programme officiel. Mais ça vient de changer puisque Warner Bros Discovery fait la lumière sur les nouveautés Max d'octobre 2024. En plus de l'épisode 3 de The Penguin et des suivants, on connaît désormais l'intégralité des futures sorties.

Les films Max d'octobre 2024 avec une grosse dose d'horreur

Les sorties Max de la semaine, et toutes les nouveautés de septembre 2024, sont maintenant disponibles. Pour clôturer le mois, la plateforme a ajouté la trilogie Bad Boys, le véritable chef d'oeuvre La Ligne Verte ou encore Uzumaki. Une série d'animation basée sur Spirale du mangaka Junji Ito. Quoi de neuf en octobre 2024 ? Vous allez flipper car pendant 30 jours, le service Max se focalisera en très grande partie sur Halloween avec de très grands films cultes.

Parmi les films d'horreur Max d'octobre 2024, on retrouve un monument du genre indémodable même après plus de 51 ans : L'Exorciste. La merveille de William Friedkin. Dans le style de la possession, Warner promet également l'arrivée des trois films Conjuring. Si vous aimez ce sous-genre de l'horreur, foncez regarder les deux premiers longs-métrages. D'autres incontournables comme Gremlins 1 & 2, Shining, les Ghostbusters débarque aussi aux côtés de Salem's Lot. Une nouvelle exclusivité événement Max, réalisée par Gary Dauberman (Annabelle : La Maison du mal) et basée sur le bestseller de Stephen King.

1/10 Anatomie 1 & 2 Moscou : La porte de l'enfer Profession Profiler

2/10 Full Play: Dutee - documentaire Massacre au pensionnat

3/10 Salem's Lot Shining Doctor Sleeep Entretien avec un vampire

4/10 Conjuring - les 4 films Anabelle - les trois films La Nonne La Malédiction de la Dame Blanche Malignant Traque Sanglante

9/10 Dark Shadows Money Electric : The Bictoin Mystery - documentaire

10/10 Caddo Lake 20 ans d'écart

11/10 The Descent

15/10 Chicken Run

16/10 I Am Not A Monster : The Lois Riess Murders - documentaire Gremlins 1 & 2

17/10 La Reine Margot

18/10 Ghosbusters (SOS Fantômes) 1 & 2 et le film de 2016

20/10 Le Trésor du Petit Nicolas

23/10 Ça 1 & 2 - la version de 2017

25/10 L'Exorciste - le chef d'oeuvre de William Friedkin Poltergeist - l'original de Tobe Hooper



Toutes les séries d'octobre 2024

Les nouveautés Max d'octobre 2024, c'est aussi beaucoup de séries et de sport. Si la routine des JO vous manque, la plateforme vous offre l'opportunité de suivre le tournoi de tennis Masters 1000 Shangai 2024, le Tour de Lombardie et les Championnats du monde 2024 de cyclisme, ou encore la Ligue des champions Handball avec le SC Madgeburg HBC Nantes. Ce sera à vivre en direction sur Max.

Mais il y a donc également des séries à la fois pour les adultes et les plus jeunes. Le show TV The Franchise suit l'équipe de franchise mal aimée qui se bat pour exister dans le monde impitoyable du cinéma. Daniel Brühl (Inglorious Basterds) ou Billy Magnussen (The Big Short) se partagent l'affiche. La mini-série Une amie dévouée du réalisateur français Just Philippot est aussi un des temps forts des sorties Max d'octobre 2024. Craig de la Crique et Le Monde de Barney seront deux représentations des séries jeunesse.

2/10 Masters 1000 Shangai - Tournoi de tennis du 2 au 13 octobre en exclu avec Eurosport A Discovery of Witches - saison 1 à 3

3/10 Adventure Time : Fionna & Cake - série d'animation

4/10 Angel of Death - saisons 1 à 4

7/10 The Franchise - série The Mind Behind Power - série Craig de la Crique - saison 6 - série jeunesse

11/10 Une amie dévouée - mini-série

12/10 Tour de Lombardie - cyclisme en exclu avec Eurosport

14/10 Le Monde de Barney - série jeunesse

16/10 Ligue des champions handball (Hommes) SC Magdeburg HBC Nantes - en exclu avec Eurosport

17/10 Championnats du Monde 2024 de Cyclisme - en exclu sur Eurosport

24/10 Breath of Fire - série documentaire

26/10 Coupe du monde de ski alpin - Sölden - en exclu sur Eurosport (26/27 octobre)

28/10 Somebody Somewhere - saison 3 - série

31/10 Véra - saisons 1 & 2 - série d'animation



Source : Max via communiqué de presse.