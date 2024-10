Le non renouvellement de séries télévisées est malheureusement devenue monnaie courante sur les plateformes SVOD. Et Netflix est sans doute l'un des services qui pratique le plus cet abandon de projets en cours de route. Les exemples ne manquent pas et on peut citer l'arrêt brutal de 1899 des créateurs de Dark, alors qu'ils auraient voulu deux saisons supplémentaires, l'annulation en 2023 de la série fantastique Shadow and Bone ou encore de Dead Boy Detectives. Ca continue puisque Netflix annule cette d'une série ultra culte, bien qu'il y ait peut-être un espoir.

Une série Netflix encore non renouvelée

On a une mauvaise nouvelle pour tous les fans d'une grosse sitcom des années 90 : vous ne reverrez sûrement plus grand-père Red de That 70's Show. En effet, après réévaluation, Netflix annule la série That 90's Show. Il n'y a pas eu d'explication de la part du service et c'est Kurtwood Smith, l'acteur de Red Forman dans les deux séries, qui s'est exprimé sur son profil Insta.

« Je sais que vous m'avez demandé quand la saison 3 sera disponible, mais j'ai des mauvaises nouvelles… Netflix ne renouvellera pas. Je veux juste prendre une minute pour dire MERCI à tous les fans du monde entier qui nous ont soutenu et qui ont regardé la série. Vous êtes venus à ma rencontre dans différents coins du globe lorsque je voyageais. Vous m'avez contacté sur les réseaux sociaux, vous avez été si merveilleux » a déclaré Kurtwood Smith sur Instagram suite au non renouvellement de la série Netflix.

Malgré cette aventure écourtée sur Netflix, Kurtwood Smith veut retenir le meilleur et les bons moments passés avec les équipes. « [...] J'ai adoré chaque minute passée à donner vie à grand-père Red pour vous tous. Je l'ai déjà dit mais cela vaut la peine d'être répétée… Cette série a été fait avec beaucoup de cœur. Les acteurs, les scénaristes, les réalisateurs, les producteurs et l'équipe sont les personnes les plus merveilleuses avec lesquelles un acteur puisse espérer travailler. Merci d'avoir laissé Red et Kitty, leurs petits-enfants, leurs amis et voisins, les membres du casting original de That 70's Show et tous nos formidables invités vous divertir durant deux saisons » ajoute t-il avant de peut-être laisser entendre que That 90's Show pourrait se poursuivre ailleurs.

That 90's Show annulé... Un retour sur Prime Video, Max ou Disney+ ?

Netflix a arrêté les frais, mais la série That 90's Show pourrait t-elle être sauvée par une autre plateforme ? Dans l'absolu, ça s'est déjà vu. L'exemple le plus récent n'est autre que le show animé Batman Caped Crusader qui est passé de Max à Amazon Prime Video. Du côté de Kurtwood Smith, une porte a peut-être été entrouverte. « Pour reprendre les mots de Red Forman, nous n'allons pas être des idiots. Nous allons vendre la série parce que de bons grands-parents feraient tout leur possible pour que ces enfants obtiennent leur diplôme de fin d'études secondaires ». Est-ce un simple clin d'oeil ou une vraie intention de faire des pieds et des mains pour revenir ? L'avenir nous le dira, mais peut-être que Prime Video, Disney+ ou Max prendra la relève de Netflix.

