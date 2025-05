Cette fois, c'en est fini bel et bien fini des nouveautés Netflix d'avril 2025, et on peut dire que la firme au N rouge a clôturé en beauté son agenda des sorties mensuelles avec la série Astérix et Obélix : Le Combat des Chefs. Une nouvelle production d'Alain Chabat, plus de 13 ans après son film live-action Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, qui était attendue par des millions d'abonnés. Mais ce n'est pas le seul programme « léger » à regarder aujourd'hui. Un film hyper apprécié et délirant à voir absolument est disponible.

Une comédie canon sème l'apocalypse sur Netflix

Les sorties de la semaine sur Netflix englobent les premières nouveautés de mai 2025, avec pas moins de neuf sorties films et séries en ce 1er mai 2025. Il y a notamment un chef d'oeuvre signé Francis Ford Coppola sur une figure de l'horreur : Dracula. Dans un registre nettement moins prestigieux, on a également le deuxième volet de la franchise Insidious, ou encore Premier Contact si vous voulez plutôt à aller vers de la SF. Si vous cherchez de l'horreur plus légère et même comique, l'excellent film au succès surprise qu'est Bienvenue à Zombieland est disponible dès aujourd'hui sur Netflix.

Que dire de ce long-métrage fun et décomplexé ? Il coche toutes les cases de la (très) bonne comédie horrifique, de zombies plus précisément, grâce à un duo et même quatuor dynamique, des punchlines, une mise en scène sans temps mort, le tout servi par un casting impeccable composé de Woody Harrelson (Tueurs Nés), Jesse Eisenberg (The Social Network), Emma Stone (La La Land) et Abigail Breslin (Little Miss Sunshine). Ça raconte l'histoire de Columbus (Jesse Einsenberg), un jeune homme qualifié de « poule mouillée », qui va faire la rencontre de Tallahassee, un chasseur de zombies accro aux Twinkies, et qui seront rejoints par deux autres jeunes femmes au tempérament trempé en pleine invasion zombies. La suite, Retour à Zombieland, est aussi sur Netflix.

