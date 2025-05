À quand la suite de la série live-action One Piece après l'accueil chaleureux réservé à la saison 1 ? Netflix semble plus que prêt à dévoiler la saison 2 dans les prochains jours.

Netflix s'arme pour l'avenir et est sur le point d'apporter des mises à jour, mais aussi de faire des annonces sur ses plus grosses exclusivités à venir pour l'année 2025 et peut-être au-delà. D'ici début de juin, on aura ainsi des nouvelles sur Mercredi Saison 2 tandis que Stranger Things Saison 5 fera également l'objet d'un soin tout particulier. On ne peut que spéculer évidemment, mais ce serait le moment ou jamais d'annoncer la date de sortie. Parmi le line-up de l'événement Netflix Tudum 2025, on a maintenant la certitude que la série live-action One Piece fera elle aussi le show.

Après Stranger Things et Mercredi, One Piece au Netflix Tudum 2025

L'événement Netflix Tudum 2025, qui consiste à offrir un aperçu en compagnie des stars des plus gros programmes, sera visible en direct dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2025 à 2h00 (heure française). Et les fans de la série One Piece seront ravis d'apprendre que l'adaptation ne manquera pas ce rendez-vous qui devrait être fort intéressant en termes d'annonces. Après que la firme au N rouge ait confirmé la présence du show, c'est au tour du compte X officiel de teaser l'événement. Et visiblement, il ne faudra le manquer sous aucun prétexte. Du très lourd arrive pour la série Netflix.

« Pas de spoilers, mais vous ne voulez pas manquer cela, Nakama. Rendez-vous le 31 mai ». Est-ce que cela cache une discussion sur la saison 2 de One Piece ? Possible. Mais avec un tel teasing, la moindre des choses serait au moins de balancer un trailer, d'autant que le tournage a pris fin en février dernier. Et si la suite doit arriver en 2025 sur Netflix, alors avoir une date ne parait pas inconcevable. Mais rien n'est joué dans la mesure où une rumeur stipule que One Piece ne pourrait pas revenir avant 2026 sur la plateforme de streaming vidéo. Pour se faire pardonner, la saison 3 pourrait débarquer plus vite de son côté.

Source : Netflix France.