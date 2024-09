La saison 2 de la série The Last of Us s'annonce énorme pour les fans de tous horizons, si l'on en croit le directeur des jeux qu'elle adapte, Neil Druckmann.

Très attendue sur Max courant 2025, la saison 2 de The Last of Us devrait frapper encore plus fort qu'une première saison déjà explosive. C'est en tout cas ce qu'indique Neil Druckmann, co-créateur de l'adaptation des jeux qu'il a dirigé chez Naughty Dog, dans le cadre d'une interview riche en informations auprès de Variety.

Une partie 2 de la série The Last of Us qui va frapper encore plus fort

Acclamée par la critique et le public, la saison 1 de la série The Last of Us complétait de manière très convaincante le chef d'œuvre original de Naughty Dog. Ce notamment en approfondissant certains personnages survolés du jeu, ou en racontant d'autres histoires plus adaptées au format télévisuel, tout en adaptant à la perfection certains passages très forts du titre qu'il adapte. La collaboration entre Craig Mazin (Tchernobyl) et Neil Druckmann, directeur de la franchise, a donc crevé l'écran à bien des niveaux, pour les fans de tous bords. La saison 2 devrait continuer sur cette voie, d'après ce dernier.

« J'adore entendre l'expérience de fans des jeux et de la série par rapport à la première saison de The Last of Us, les deux œuvres se complétant de manière organique. Je suis très excité par ce qu'on a préparé dans la saison 2 pour continuer cette approche. Une scène en particulier va certainement détruire les fans des jeux, car développe le passé d'un personnage important survolé dans ces derniers. Mais nous avons aussi certains passages forts des jeux que nous nous devions d'adapter tels quels dans la série ».

Gageons qu'une certaine scène qui a dévasté de nombreux joueurs dans The Last of Us Part 2 fera partie de celles-là. S'agissant des nouvelles histoires que la saison 2 va raconter, nous avons déjà aperçu dans le dernier trailer qu'Isaac Dixon (incarné par Jefrrey Wright), le chef du Front de Libération de Washington, aura droit à une tribune privilégiée. Le groupe religieux des Séraphites devrait également profiter d'une mise en avant toute particulière. Autant de raisons d'avoir hâte de voir ce que la saison 2 nous réserve courant 2025 sur Max, tant pour les fans des jeux que pour ceux de la série, en somme.

Source : Variety