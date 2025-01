Apple TV+ démarre l'année sur les chapeaux de roue avec une annonce qui pourrait convaincre un public encore plus large. Alors, allez-vous en profiter ?

Maintenant que 2024 est terminée, les regards se tournent vers 2025. Le calendrier devrait être bien chargé une fois de plus du côté des plateformes de SVOD. Netflix et Prime Video ont déjà dévoilé une grosse partie de leur line-up, tandis que Max a présenté ses nouveautés pour le mois de janvier. Du côté d'Apple TV, l'année commence avec une belle surprise pour absolument tout le monde. Ça arrive de façon imminente.

Apple TV vous fait un beau cadeau

À l'heure où les plateformes se multiplient de toutes parts, c'est parfois compliqué de savoir vers lesquelles se tourner. Les catalogues tendent en plus à se ressembler, si bien que l'intérêt peut se trouver du côté des créations originales. Et ça, Apple TV+ n'en manque pas ! Mais cela vaut-il le coup de craquer pour l'abonnement ? Que diriez-vous de le tester pour le savoir ?

C'est possible tout ce week-end, et ce sans rien débourser. En effet, Apple TV+ est exceptionnellement gratuit du 3 au 5 janvier 2025 compris. Si vous n'êtes pas abonné, vous avez donc deux jours pour découvrir les programmes de la plateforme, dont plusieurs créations originales acclamées par la critique telles que Severance, Ted Lasso ou encore Mythic Quest.

Comment profiter d'Apple TV+ gratuitement ?

Ce n'est pas la première fois que la plateforme de SVOD se propose gracieusement au public. Cependant, il y avait souvent une condition pour en profiter via un médium spécifique. Par exemple, elle a plusieurs fois conclu des partenariats avec PlayStation afin de se voir offrir aux joueuses et joueurs pendant une période limitée.

Cette fois, pas vraiment de condition particulière ! Il vous suffit de créer un compte gratuit Apple ID pour accéder à toute la plateforme sans rien dépenser pendant l'opération. Ensuite, lancez Apple TV+ sur n'importe quel support où l'application est disponible, par exemple sur votre smartphone, votre ordinateur ou encore votre console PS5 ou Xbox Series.