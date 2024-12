2025 approche à grands pas et tout le monde se prépare pour cette nouvelle année, y compris les plateformes de streaming vidéo comme Netflix, Prime Video, Disney+, Max et bien sûr Apple TV+. Si le service de la firme à la pomme est derrière ses concurrents en termes de quantité, elle compense par la qualité de ses séries dont certaines ont été reconnues lors de cérémonies telles que les Emmy Awards. L'un des plus grands cartons est d'ailleurs de retour en avant-première.

Un aperçu gratuit de cette série événement Apple TV+

Apple TV+ a beau devoir réaliser des économies pour essuyer les pertes, l'agenda 2025 des sorties films et séries ne sera pas vide et de belles choses sont déjà attendues. À partir du 26 mars 2025, l'acteur Seth Rogen reviendra dans la lumière avec le show télévisé The Studio aux côtés de plusieurs stars d'Hollywood. Pour la Saint-Valentin, Milles Teller (Top Gun Maverick) et Anya Taylor-Joy (Furisosa) tenteront de protéger le monde d'une menace inconnue dans le long-métrage The Gorge. Enfin, la comédie Mythic Quest fera également partie des nouveautés de l'année prochaine avec sa saison 4 calée au 29 janvier 2025.

Le 17 janvier 2025, Apple TV+ fera aussi revenir une série canon, l'une de ses meilleures, à savoir Severance. Un show à l'esthétique, à l'univers et au concept marquants, qui devrait aller encore plus loin. Et pas uniquement pour son énorme budget de 20 millions de dollars par épisode. « Dans la deuxième saison, Mark et ses amis découvrent les conséquences désastreuses d'une mauvaise manipulation de la barrière de séparation, ce qui les entraîne encore plus loin sur le chemin du malheur ».

Apple TV+ vous fait un très beau cadeau pour sa série phare puisque les huit premières minutes de Severance Saison 2 sont disponibles gratuitement pour les abonnés. Comment y accéder ? Rendez-vous dans la section « En bonus », puis cliquez sur « Coup d'oeil sur la saison 2 » pour en profiter. L'excellent casting avec Adam Scott, John Turturro, Christopher Walken ou encore Patricia Arquette sera de retour dans la saison 2 de Severance, et accueillera la jeune actrice Sarah Bock.

Source : Apple TV+ France.