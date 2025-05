À un an après après l'explosive diffusion de sa première saison sur Prime Video, la seconde saison de la série Fallout partage des nouvelles qui feront plaisir à celles et ceux qui l'attendent de pied ferme. Celle-ci a en effet tout récemment franchi une étape importante, comme annoncé par deux des principaux acteurs sur leurs réseaux sociaux respectifs. Un clap de fin crucial, qui nous rapproche donc encore un peu plus d'une sortie qu'on espère pour bientôt.

Premier clap de fin officiel pour la saison 2 de la série Fallout

Peu après une première saison qui avait littéralement tout explosé sur son passage, les équipes n'ont pas traîné pour embrayer sur la suite de l'histoire de Lucy, la Goule et Maximus. Les équipes avaient en effet déjà bien en tête le synopsis de la seconde saison, qui pour rappel va nous emmener dans l'iconique New Vegas et le désert du Mojave. Sa production a ainsi démarré sans trop tarder, mais cette fois plus proche de Los Angeles.

Malheureusement, le tournage a donc été directement impacté par les effroyables incendies qui ont fait rage en Californie en début d'année. Ce qui a forcé la production de la saison 2 de la série Fallout à momentanément s'arrêter, entre autres activités touchées. Une fois la catastrophe passée, les équipes se sont remises au travail, et nous avons eu droit à de délicieux leaks pour le prouver. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, où Ella Purnell (Lucy) et Walton Goggins (la Goule), annonçaient chacun de leur côté la fin de la production de la prochaine saison de la série Fallout.

D'un côté, l'acteur qui incarne la Goule l'illustre sur le compte X.com officiel de la série en enlevant son complexe maquillage. De l'autre, Ella Purnell le signale sur Instagram, aux côtés de Kyle MacLachlan, qui joue le rôle du père de Lucy dans la série Fallout. Place donc désormais à la post-production pour cette saison 2 très attendue, qu'on espère arriver donc bientôt sur Prime Video. Quoi qu'il en soit, les acteurs n'ont pas tari d'éloges sur cette suite de l'histoire, qui devrait « tout exploser ». Rendez-vous est définitivement pris pour voir le résultat.

Sources : Fallout sur X.com ; Ella Purnell sur Instagram