Les sorties LEGO de mai 2025 réservent une surprise aux plus gros acheteurs, les habitués de la boutique officielle, qui ont un penchant pour l'une des plus grandes franchises de Nintendo. En effet, on a découvert via un leak que les membres Insiders allaient pouvoir recevoir le set 40787 Mario Kart Spiny Shell en récompense de leur fidélité. Si vous n'avez pas fait suffisamment d'achats, mais que vous convoitez tout de même chaque nouvelle construction dédiée à des licences Nintendo, on a ce qu'il vous faut.

Deux énormes licences adorés dans les LEGO d'août 2025

Depuis plusieurs années maintenant, les licences Nintendo se sont invitées dans le catalogue LEGO. Un partenariat qui dure et qui ne compte pas s'arrêter avec la révélation de nouveaux sets Super Mario, Mario Kart et Animal Crossing pour août 2025. Eh oui, après les sets Marvel, Fortnite et la 76304 Batmobile Batmobile Batman Forever, une poignée de très beaux sets pour ces licences cultes ont été dévoilés.

Dans le lot, on a donc encore des sets Mario Kart avec cette fois un Mario Interactif sur son kart, Wario qui se fait pourchasser par Boo, ou encore Bowser et Yoshi qui s'affrontent devant le château du méchant. Mais Super Mario est également à l'honneur avec d'autres personnages incontournables comme Toad qui a le droit à deux sets inédits. En plus de cela, trois nouveaux dioramas Animal Crossing seront disponibles.

77057 Animal Crossing Les maisons créatives : au gré des saisons

Le set 77057 Animal Crossing Les maisons créatives : au gré des saisons vous permet de construire un ensemble de deux maisons avec des éléments de décor pouvant s'adapter aux différentes saisons. Il y a par exemple un bonhomme de neige pour l'hiver, ou encore une citrouille ou des feuilles pour l'automne.

Référence : 77056 LEGO Animal Crossing Les collections du musée de Thibou

: 77056 LEGO Animal Crossing Les collections du musée de Thibou Date de sortie : 1er août 2025

: 1er août 2025 Prix : 89,99€

: 89,99€ Nombre de pièces : 814 | 3 minifigurines (Miro l’ours, Rosanne la biche et Pierrot le loup)

: 814 | 3 (Miro l’ours, Rosanne la biche et Pierrot le loup) Dimensions : plus de 12 cm de haut | 11 cm de profondeur | 42 cm de large

: plus de 12 cm de haut | 11 cm de profondeur | 42 cm de large Âge : 7+

77056 Animal Crossing Les collections du musée de Thibou

Comme son nom l'indique, le set 77056 Animal Crossing Les collections du musée de Thibou est une représentation en briques du musée que l'on peut trouver dans le jeu. En plus des minifigurines du hibou et de la grenouille, vous pourrez monter un tricératops ou encore un filet pour capturer des papillons.

77058 Animal Crossing La maison douillette de Mirza

77058 Animal Crossing La maison douillette de Mirza est le plus petit set de la collection LEGO Animal Crossing d'août 2025, mais aussi le moins cher. Il offre la possibilité d'avoir la maison de Mirza sur son étagère, avec une minifigurine de ce personnage chien connu des fans de la licence Nintendo. Malgré la taille, la maison comporte des détails sympathiques comme un lit et un piano.

Référence : 77058 LEGO Animal Crossing La maison douillette de Mirza

: 77058 LEGO Animal Crossing La maison douillette de Mirza Date de sortie : 1er août 2025

: 1er août 2025 Prix : 19,99€

: 19,99€ Nombre de pièces : 149 | 1 minifigurines (Mirza le chien)

: 149 | 1 (Mirza le chien) Dimensions : plus 9 de cm de haut | 7 cm de profondeur | 12 cm de large

: plus 9 de cm de haut | 7 cm de profondeur | 12 cm de large Âge : 6+

Les sets LEGO Mario et Animal Crossing d'août 2025

Tous les sets Animal Crossing mentionnés plus haut sont disponibles en précommandes sur la boutique LEGO. En revanche, à l'heure de publier cet article, ce n'est pas encore le cas des dioramas Super Mario et Mario Kart. Voici néanmoins un aperçu des nouveautés d'août 2025 avec les noms des sets, les prix et même les visuels des différentes boîtes.













Source : boutique officielle.