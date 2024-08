Elle est peut-être plus timide que ses concurrents, mais la plateforme Apple TV+ en a sous le coude. On lui doit notamment un bon nombre d’excellentes séries comme See, Silo, qui reviendra bientôt ou encore Severance qui sera également de retour avec une saison 2 ultra ambitieuse. Mais s’il y a bien une série qui a marqué les fans, c’est assurément Ted Lasso.

La meilleure série d'Apple TV serait sur le point de revenir !

Devenue culte, la série a même rendu son héros principal iconique à plus d’un titre. Malheureusement, la série est terminée depuis le final de sa saison 3… ou pas. Oui, contre toute attente, Ted Lasso devrait bel et bien revenir avec une saison 4 sur Apple TV. C’est en tout cas ce que nous rapporte le très sérieux site Deadline qui affirme que Warner aurait même déjà verrouillé une partie du casting.

Pour cette saison 4 de Ted Lasso, on retrouvera donc, pour sûr, Hannah Waddingham dans le rôle de Rebecca Richmond, Brett Goldstein qui incarnera une nouvelle fois Roy Kent, ainsi que Jeremy Swift, toujours dans la peau de Leslie Higgins.

Pour le reste du casting, rien n’est encore joué pour le moment, pas même pour la star du show, ce bon vieux Ted Lasso, l’acteur Jason Sudeikis. D’après les sources de Deadline, les pourparlers devraient avoir lieu sous peu. Warner chercherait à faire du pieds au reste de l’équipe qui devrait certainement rempilé. Beaucoup ne se sont jamais caché d’être près à reprendre leur rôle si la série Apple TV devait revenir. Et il semblerait que ce soit en bonne voie.

Pour l’heure, les détails sont encore flou, on sait juste que tout est actuellement cours de discussion. Il reste cependant encore beaucoup à faire, on gardera l’œil ouvert.