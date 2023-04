Malgré la dominance de Netflix, Disney+ et Prime Video sur le secteur de la SVOD, la firme à la pomme s'est lancée sur ce marché en 2019 avec son service maison. Résultat, même si le nombre d'abonnés est encore en retrait par rapport à ses concurrents, la société a réussi son pari d'un point de vue critique en offrant des films ou séries salués par la et primés par les professionnels ainsi que les téléspectacteurs. Mais cette nouvelle offre Apple TV+, disponible depuis aujourd'hui, pourrait faire du bien à la dite plateforme.

Apple TV+ est disponible gratuitement avec Canal+

Comme annoncé il y a plusieurs jours, Apple TV+ est maintenant offert à tous les abonnés Canal. Et ce à la suite d'un accord pluriannuel passé entre les deux sociétés. De quoi voir venir.

« Aujourd'hui, Canal Plus a signé avec Apple un accord historique et pluri-annuel. Dès le 20 avril, tous les abonnés Canal Plus auront accès aux contenus de Apple TV+ sans surcoût, et directement dans myCanal. De Scorcese à Scott, de Aniston à Pitt, de Green à Cassel, Apple TV Plus réunit les plus grandes stars de la planète. Elles méritaient la plus belle des expositions. L’intégralité des nouveaux abonnés Canal+ bénéficieront également d’Apple TV+ inclus dans leur offre, à compter de leur souscription. L'ensemble des contenus d’Apple TV Plus pourra être visionné directement sur myCanal et dans l’univers Canal+ des décodeurs des partenaires et des décodeurs Canal Plus » indiquait le précédent communiqué.

Le seul obstacle, qui pourrait vous bloquer l'accès gratuit à Apple TV+, est si vous n'avez pas accès à la chaîne Canal+. Si c'est le cas, alors vous ne serez pas éligible. Il faudra vous tourner vers un des nombreux abonnements qui comprend Canal Plus.

L'offre Canal+ Ciné Séries regroupe par exemple la chaîne cryptée Canal+, Canal+ Grand Écran, Canal+ Sport 360, Canal+ Docs, Canal+ Series, Canal+ Kids, Netflix, Disney Plus, Paramount+, OCS et depuis ce 20 avril 2023, Apple Plus. Elle est disponible pour 34,99 euros par mois pendant 12 mois, puis 45,99 euros au-delà avec un engagement de 24 mois. Sans engagement, l'offre est affichée à 45,99 euros par mois.

Des films et séries à succès à découvrir

Apple TV+ est loin de ses concurrents en termes d'abonnés. Mais d'un point de vue des films et séries proposés, la plateforme n'a pas à rougir. Un certain nombre de programmes connaissent un important succès critique qui permet au service de se faire connaître. Dans les recommandations, plusieurs créations originales ressortent souvent.

Sortie en 2022, la série Severance s'est hissé dans le trio de tête des meilleurs shows télévisés. D'ailleurs, beaucoup s'accordent à dire que c'est LE programme de la plateforme. Rien que ça ! « Mark Scout travaille pour Lumon Industries, où il dirige une équipe dont les employés subissent une opération chirurgicale de séparation entre leurs souvenirs liés à leur vie professionnelle et ceux liés à leur vie privée. Cette expérience risquée de l’équilibre entre travail et vie personnelle est remise en cause lorsque Mark se retrouve au cœur d’un mystère qui le forcera à affronter la vraie nature de son travail… et la sienne » via CinéSéries.

Mythic Quest : Le Festin du Corbeau, la série Geek d'Apple TV+ (crédits : CinéSéries).

Si on remonte en arrière, on trouve également la comédie dramatique Ted Lasso avec Jason Sudeikis (The Cleveland Show), Juno Temple (Killer Joe) ou encore Hannah Waddingham (Game of Thrones). « Ted Lasso, entraîneur de football américain, débarque à Londres pour coacher une équipe de football… pas américain. Face à une équipe et une ville dubitatives, arrivera-t-il à leur faire adopter la méthode Ted Lasso ? ». The Morning Show avec Jenifer Aniston et Steve Carell, For the Mankind voire Servant, la série horrifique de M. Night Shyamalan, sont aussi des choix qui reviennent souvent.