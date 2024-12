2024 c’est fini et Max prépare sa rentrée 2025 avec pas mal de nouveautés. Comme Netflix, Disney+ et Prime Video, le géant de la SVOD mise sur quelques valeurs sûres saupoudrées de nouvelles arrivées. On retrouvera des films récompensés, des blockbusters et pas mal de séries dont la nouvelle saison d’une des meilleures de la plateforme. Il y aura de quoi faire.

Tous les films Max de janvier 2025

Pour bien débuter l’année, Max s’est dit que piocher dans les valeurs sûres, c’était une bonne solution. Possible. On retrouve donc beaucoup de films connus dont Le Fabuleux Destin d’Amelie Poulain, long métrage aux multiples récompenses, ou encore le superbe The Whale, lui aussi récompensé après avoir fait pleurer tout le monde. Deux films touchants et singuliers qui font parfois du bien là où ça fait mal, et vice versa. En tout cas, ils ne laissent pas indifférent.

Quelques blockbusters se glissent aussi à la fête avec notamment Blue Beetle, l’un des derniers films de super-héros DC où un adolescent se retrouve lié à une arme surpuissante lui offrant ainsi des pouvoirs. Un film, moyennement bien reçu, mais toujours mieux que The Flash. On pourra aussi mentionner le divertissant Hansel et Gretel : Witch Hunter avec Gemma Arteton et Jeremy Renner, où le célèbre conte est ici maltraité. Les deux orphelins ne sont plus victimes, mais chasseurs et ils traquent sorcières et créatures fantastiques.

Pour conclure, on peut aussi mettre en lumière le documentaire entièrement dédié à Christopher Reeve, acteur iconique de Superman qui a posé tous les codes du légendaire super-héros au cinéma.

1 /01 LE FABULEUX DESTIN D'AMELIE POULAIN - Film

02/01 EN EAUX TRES TROUBLES – Film CHRISTOPHER REEVE : LE SUPERMAN ÉTERNEL - Documentaire

03/01 HANSEL ETGRETEL : WITCH HUNTERS – Film

08/01 THE WHALE - Film

9/01 SONS OF ECSTASY : LA GUERRE DES GANGSTERS - Documentaire

10/01 CONTRE-ENQUETE – Film

15/01 DEBARQUEMENT IMMEDIAT - Film

16/01 BLUE BEETLE - Film

17/01 FARGO – Film GEORGETOWN - Film

24/01 CASE DEPART - Film LE CROCODILE DU BOTSWANGA - Film

27/01 VERY RALPH – Documentaire

31/01 ESCAPE FROM PRETORIA - Film ANGLETERRE 2003 : LA VICTOIRE A TOUT PRIX – Documentaire



Toutes les séries Max de janvier 2025

Max proposera également pas mal de séries courant janvier 2025, avec notamment Apples Never Fall, une série dramatique qui nous fait suivre des enfants, adultes, qui cherchent leur mère disparue brusquement. Une série avec Alison Brie (Community), Sam Neil (Jurassic Park) ou encore Jake Lacy ( The White Lotus, Girls) adaptée du roman éponyme. On pourra également découvrir The Pitt, une nouvelle série hospitalière, et The Eastern Gate, une série thriller polonaise qui mêle complot politique et service secret pour des épisodes sous haute tension.

À cela s’ajoute le retour très attendu de Harley Quinn, l’une des meilleures séries du moment sur Max. La super vilaine continuera à vouloir asseoir sa domination dans une cinquième saison qui s’annonce toujours aussi trash et hilarante. S’il s’agit d’une série d’animation, ne vous y trompez pas, c’est exclusivement réservé aux adultes.

03/01 APPLES NEVER FALL - Série

7/01 L'ENIGME NATALIA GRACE : LE DENOUEMENT – Saison 3 - Série

documentaire

10/01 THE PITT - Série

13/01 ALASKA : LA RUEE VERS L'OR – Docu-réalité - Saison 15

15/01 FORTUNE DE FRANCE - Série

16/01 HARLEY QUINN – Saison 5 - Série animée adulte LES STAUFFER : AU CŒUR DU SCANDALE – Série documentaire

20/01 WE BABY BEARS – Saison 2 (nouveaux épisodes) - Animation jeunesse

24/01 C.B. STRIKE : THE INK BLACK HEART - Série

31/01 THE EASTERN GATE - Série



Quelques programmes spéciaux pour finir

En prime si jamais vous êtes du genre a aimer le sport ou le contenu américain, quelques programmes spéciaux seront aussi de la partie sur Max. Avec Eurosport notamment, vous pourrez déjà suivre pas mal de compétitions hivernales. De plus, vous pourrez suivre l'investiture du Président américain Donald Trump le 20 janvier prochain si le cœur vous en dit.